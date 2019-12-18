Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı - Son Dakika

Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı

6 saat önce

Merzifon ilçesinde düzenlenen biçerdöver operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı, System.String[]

Merzifon ilçesinde düzenlenen biçerdöver operatörlüğü kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlere sertifikaları verildi.

Merzifon Ziraat Odası ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen "biçerdöver kullanımı" kursunu başarıyla tamamlayan 25 kursiyer sertifikalarını düzenlenen törenle aldı.

Merzifon Kaymakamı Gürkan Demirkale, törende yaptığı konuşmada, ilçede tarımsal verimliliğin artırılması yönünde ciddi adımlar atıldığını söyledi.

Çiftçilerin her konuda eğitim alması gerektiğini vurgulayan Demirkale, şunları dile getirdi:

"Tarımsal üretimde verimliliğin artması yönünde önemli adımlardan birisi daha atıldı. Özellikle üretim aşamasının son kısmında kaybı önleme konusunda bir eksiklik görülüyordu. Bu eğitimlerden sonra verimliliğin daha fazla artacağına inanıyorum. Daha bilinçli, daha bilerek yapıldığında danedeki kayıp ciddi manada azalacaktır. Bu da hem sizlere hem de ülke ekonomisine ciddi manada katkı sağlayacaktır. Çiftçilerimizin eğitim almak istedikleri konular olursa bizler sonuna kadar destek vermeye hazırız. Yeter ki, hem çiftçimizin ekonomisine hem de ülkemizin ekonomisine katkı olsun."

Konuşmaların ardından başarılı kursiyerlere sertifikaları verildi.

Milli Eğitim Müdürlüğü, Merzifon, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:46 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir
Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı Bakan Kurum'dan Kanal İstanbul ve Salda Gölü açıklaması Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan Hollanda'ya FETÖ tepkisi: Kabul edilemez

Son Dakika Haberleri
22:10 Eczacıbaşı VitrA Şampiyonlar ligi grup maçındaki liderliğini sürdürdü - Son Dakika
22:09 Samsun'da öğrenci servis minibüsü devrildi: 2 ölü, 10 yaralı (3) - Son Dakika
22:09 Bakan Turhan: "Hedefimiz 2020 haziranında yerli ve milli 5G denemelerine başlamak" - Son Dakika
22:07 Bacağına çelik kanca saplanan işçi tedavi altına alındı - Son Dakika
22:06 Bilecik'te "Kültürlerin Buluşma Noktası Türkiye" etkinliği - Son Dakika
21:05 Türkiye'yi bekleyen 'su' tehlikesi! Yakın gelecekte kıtlık yaşanabilir - Son Dakika
20:25 Uçakta "Ben FETÖ'cüyüm, uçağı patlatacağım" diye bağıran kadın tutuklandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.12.2019 22:12:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Biçerdöver operatörleri sertifikalarını aldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]