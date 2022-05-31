Biçerdöver Operatörü: "Fiyatlar Açıklanmadığı İçin Çiftçi Ekinini Bekletiyor, Sıcağı Yiyen Buğdayın Verimi Düşüyor" - Son Dakika
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Biçerdöver Operatörü: "Fiyatlar Açıklanmadığı İçin Çiftçi Ekinini Bekletiyor, Sıcağı Yiyen Buğdayın Verimi Düşüyor"

31.05.2022 12:48

Adana’da biçerdöver operatörü, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut’a fiyatların açıklanmaması nedeniyle çiftçinin ekinini beklettiğini, sıcağı yedikçe buğdayın veriminin düştüğünü anlattı. Operatör, “Bir daha ekebilir mi çiftçi, ekemez” dedi.

Adana'da biçerdöver operatörü, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut'a fiyatların açıklanmaması nedeniyle çiftçinin ekinini beklettiğini, sıcağı yedikçe buğdayın veriminin düştüğünü anlattı. Operatör, "Bir daha ekebilir mi çiftçi, ekemez" dedi.

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Çukurova'da üreticilerin sorunlarını dinledi. Son 17-18 yıldır Adana'ya ekin biçmeye gelen bir biçerdöver operatörü, buğday ve biçerdöver biçim fiyatlarının açıklanmamasından kaynaklanan sıkıntıları anlattı.

Bulut'un "Adana'daki buğday hasat zamanında, biçerdöver de var ama seni çağırmıyorlar. 3-5 gün geçtiğinde verim düşmeyecek mi?" sorusuna operatör şu yanıtı verdi:

"BUĞDAY YERE AKIYOR, TARLAYA DÖKÜLÜYOR"

"Verimi geçti zaten buğday yere akıyor, tarlaya dökülüyor. Sıcağı yedikçe buğdayın verimi düşüyor. Vatandaş biçtirip tüccara götürse 2 kuruş veriyor. Maliyetini, gübresini, mazotunu, açıkladığı zaman temelli zarar girecek. Bir daha ekebilir mi çiftçi? Ekemez. Fiyat açıklansa hemen tarladan ürününü kaldıracak."

"BİÇİM FİYATLARI AÇIKLANMADIĞI İÇİN ADIYAMAN'A GİDEMİYORUM"

Biçerdöver biçim fiyatının diğer tarım bölgelerinde açıklanmasına rağmen Adana'da açıklanmadığını kaydeden biçerdöver operatörü, bu yüzden Adıyaman'a gidemediğini söyledi. Operatör, "Demek ki Tarım Bakanı, Adana halkını sevmiyor" dedi.

Biçerdöver Operatörü: Fiyatlar Açıklanmadığı İçin Çiftçi Ekinini Bekletiyor, Sıcağı Yiyen Buğdayın Verimi Düşüyor
Biçerdöver Operatörü: Fiyatlar Açıklanmadığı İçin Çiftçi Ekinini Bekletiyor, Sıcağı Yiyen Buğdayın Verimi Düşüyor
Biçerdöver Operatörü: Fiyatlar Açıklanmadığı İçin Çiftçi Ekinini Bekletiyor, Sıcağı Yiyen Buğdayın Verimi Düşüyor
Biçerdöver Operatörü: Fiyatlar Açıklanmadığı İçin Çiftçi Ekinini Bekletiyor, Sıcağı Yiyen Buğdayın Verimi Düşüyor

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Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Çiftçi, Adana, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biçerdöver Operatörü: 'Fiyatlar Açıklanmadığı İçin Çiftçi Ekinini Bekletiyor, Sıcağı Yiyen Buğdayın Verimi Düşüyor' - Son Dakika


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