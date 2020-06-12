Biçerdöver sahipleri ve operatörleri dikkat: Hasada dikkat etmeyene yasal işlem - Son Dakika

Biçerdöver sahipleri ve operatörleri dikkat: Hasada dikkat etmeyene yasal işlem

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasat kontrolleri başlatılırken, biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin hasat sırasında dikkat etmesi gereken hususlarda açıklandı.

Biçerdöver sahipleri ve operatörleri dikkat: Hasada dikkat etmeyene yasal işlem, System.String[]

Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasat kontrolleri başlatılırken, biçerdöver sahipleri ve operatörlerinin hasat sırasında dikkat etmesi gereken hususlarda açıklandı. Buna göre hasada dikkat etmeyen biçerdöver sahipleri ve operatörleri hakkında yasal işlem yapılacak.


Ülke ekonomisi açısından önemli bir yere sahip olan hububatta buğdaydan sonra arpa hasadına da başlanılması ile birlikte ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce hasat kontrolleri başlatıldı.


Kırklareli Tarım ve Orman İl Müdürlüğünce yapılan açıklamada, "Ülkemiz açısından her geçen gün önem kazanan hububat ekonomisinde de önemli bir yer tutmaktadır. Buğdaydan sonra en fazla ekilen Arpa hasadına başlanması ile birlikte ürün kayıplarının en aza indirilmesi amacıyla hasat kontrollerimiz de başlamıştır. Üreticilerimizin büyük emek, zaman ve masrafla üretmiş oldukları ürünlerin en az kayıpla hasat edilmesini sağlamak amacıyla biçerdöver hasat kontrolleri İl ve İlçe Müdürlüklerimizdeki teknik ekipler tarafından etkin bir şekilde yapılmaktadır. Ürün hasadının daha sağlıklı olarak sürdürülebilmesi açısından denetimlerin özellikle ürün sahiplerinin mutlaka hasatta tarlasında olmalı ve hasada nezaret etmesi gerekmektedir. İl Hasat koordinatörlerimiz ve yetkili kontrollerimiz denetimlere hasat bitene kadar devam edecektir. Hasat sırasında talimatlara uymayan biçerdöver sahipleri ve operatörlerine cezai işlem uygulanacaktır. Tebliğe aykırı hasat yapanların İl ve İlçe Müdürlüklerimize bildirilmesi, ilimizde hububat hasadının başarı ile gerçekleştirilmesi açısından önem arz etmektedir" denildi.


Hasada dikkat etmeyen biçerdöverlere işlem


Tarlaya giren biçerdöverlerle ilgili yapılan açıklamada, "İlimizde çalışacak biçerdöverler, Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlükleri kontrolörlerince sürekli kontrol edilecek kabul edilebilir sınırın üzerinde dane kayıplarına neden olan, yangın vb. konular ile ilgili gerekli tedbirleri almayan biçerdöver sahipleri ve belgesi olmayan operatörler uyarılarak haklarında yasal işlem yapılacaktır. Hasat sırasında yüksekten biçim yapmak, ilerleme hızını yüksek tutmak ve biçerdöverlerin teknik ayarını yapmamak suretiyle dane kaybına sebep olan operatörler hakkında yasal işlem yapılacaktır. Hasat olgunluğuna gelmemiş çiğili ürünler hasat edilmeyecektir. Tarla sahipleri hasat sırasında tarlasının başında bulunacak ve fazla dane kaybına neden olan operatörleri uyaracak ve uyarıya uymayanları Tarım ve Orman İl-İlçe Müdürlüklerine bildirecektir. Hububat mahsulünün tarlanın taşlık, engebeli, olması durumunda en fazla 15 cm, düz ve tesviyeli olması durumunda ise en fazla 10 cm. yükseklikten hasat edilecek, bu şekilde alçaktan biçim yapılarak tarlanın sürümünün kolaylaştırılacaktır. Orman sahalarına bitişik tarım alanlarında ve yol kenarlarında tarlası bulunan çiftçiler en az 8-10 cm genişliğinde toprağı sürerek emniyet bandı oluşturacaklardır. Yangın tehlikesine karşı, biçerdöverlerde ve balya bağlama makinelerinde en az 2 adet (6 kg) yeni doldurulmuş (hasat dönemi dolum ve kontrollü) yangın söndürücüsü ve ilk yardım çantası bulundurularak, kazalara karşı gerekli emniyet tedbirleri alınmış olacaktır. Yangın tehlikesi nedeniyle özellikle trafik yoğunluğu fazla olan yol kenarlarındaki tarlalar öncelikle hasat edilecektir. Biçerdöverin bağlı bulunduğu yerin Ziraat Odası Başkanlığınca kayıt ve tescil edildiğine dair araç plakaları takılacaktır. İlimizde bu yıl biçerdöverlerle hububat hasadında kabul edilen dane kayıp oranı %1,5 olarak belirlenmiştir. Yapılacak kontrollerde bu oran esas alınacaktır" ifadelerine yer verildi. - KIRKLARELİ

Kırklareli, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.06.2020 12:42 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Biçerdöver sahipleri ve operatörleri dikkat: Hasada dikkat etmeyene yasal işlem - Son Dakika Ekonomi

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