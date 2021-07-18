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Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı - Son Dakika

Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı

18.07.2021 14:15
Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı, System.String[]

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde biçerdöverciye kızan tarla sahibi, buğday ekili tarlasını ateşe vererek yaktı.

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde biçerdöverciye kızan tarla sahibi, buğday ekili tarlasını ateşe vererek yaktı.

Edinilen bilgiye göre, Muratlı'nın Yeşilsırt Mahallesi'nde biçerdöverciye kızan tarla sahibi Recep T., buğday ekili tarlasını ateşe verdi. Tarla kısa sürede yanarak kül oldu. Mahalle sakinleri, yaklaşık 25 dekar biçime hazır tarlanın yandığını dile getirerek, yaşananları hayretler içerisinde izledi. - TEKİRDAĞ

Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı
Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı
Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı

Tekirdağ, Buğday, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Biçerdöverciye kızdı, buğday ekili tarlasını yaktı - Son Dakika


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