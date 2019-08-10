Son Dakika Haberleri: Biçerdöverin aksı koptu, yol ulaşıma kapandı
Son Dakika Güncel Haber

Biçerdöverin aksı koptu, yol ulaşıma kapandı

1 saat önce

NEVŞEHİR'in Göreme beldesi girişinde biçerdöverin arka aks kısmının kopmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.

Biçerdöverin aksı koptu, yol ulaşıma kapandı, System.String[]
NEVŞEHİR'in Göreme beldesi girişinde biçerdöverin arka aks kısmının kopmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir ile Göreme arasındaki yolun belde girişi bölümünde meydana geldi. Caner Bayrak yönetimindeki 500212011 plakalı biçerdöverin arka aks bölümü koptu. Kopma nedeniyle biçerdöverin ön biçme aparatı da yerinden çıktı ve yol kenarındaki kayalığa çarptı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, biçerdöverin vinç yardımıyla kaldırılması ardından yeniden açıldı.


Nevşehir, Göreme, Sabah, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:51 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Öfkeli baba, kazadan burnu bile kanamadan kurtulan kızını döverek hastanelik etti
Kaza yapan otomobildeki yolcu, araçta sıkışan arkadaşını bırakıp kaçtı TEM Otoyolunda zincirleme trafik kazası: 6 yaralı Bayramda uzun yola çıkacak tatilcilerin dikkat etmesi gerekenler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.8.2019 13:47:50. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Biçerdöverin aksı koptu, yol ulaşıma kapandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]