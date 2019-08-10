Biçerdöverin aksı koptu, yol ulaşıma kapandı
1 saat önce
NEVŞEHİR'in Göreme beldesi girişinde biçerdöverin arka aks kısmının kopmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.
Haber Yayın Tarihi: 10.08.2019 11:51 Kaynak: DHA
NEVŞEHİR'in Göreme
beldesi girişinde biçerdöverin arka aks kısmının kopmasıyla meydana gelen kaza nedeniyle yol yaklaşık 2 saat ulaşıma kapandı.
Kaza, sabah saatlerinde Nevşehir
ile Göreme arasındaki yolun belde girişi bölümünde meydana geldi. Caner Bayrak yönetimindeki 500212011 plakalı biçerdöverin arka aks bölümü koptu. Kopma nedeniyle biçerdöverin ön biçme aparatı da yerinden çıktı ve yol kenarındaki kayalığa çarptı. Kaza nedeniyle yol ulaşıma kapandı. İhbar üzerine gelen jandarma, çevrede güvenlik önlemi aldı. Sürücüler, alternatif yollara yönlendirildi. Yaklaşık 2 saat ulaşıma kapalı kalan yol, biçerdöverin vinç yardımıyla kaldırılması ardından yeniden açıldı.
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