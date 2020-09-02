Biçerdöverle hasat yapan Vali Memiş'e çiftçilerden tam puan - Son Dakika

ERZURUM'da Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, biçerdöverle buğday tarlasının hasadını yapan Vali Okay Memiş'e temiz biçimi için teşekkür etti. Samanın tonunun 1000 liraya ulaştığını belirten Karaman, "Bizim için saman önemli. Tarlaların temiz biçilmesi gerekir. Sayın valimiz de temiz bir şekilde biçim yaptı" dedi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, merkez Aziziye ilçesine bağlı Söğütlü Mahallesi'nde hasat çalışmasına katıldı. Bölge çiftçisiyle görüşen Vali Memiş, buğday tarlasında hasat yapılan biçerdövere bindi. Operatörle birlikte tarlada bir süre hasat yapan Vali Memiş'i yakından izleyen Aziziye Ziraat Odası Başkanı Şahset Karaman, biçimin temiz olduğunu söyledi. Memiş'in araç sahibinden daha temiz biçtiğini belirten Karaman, "Bizim için saman çok önemli. Vali bey, biçerdövere çıkarken arazinin taşlı olduğunu söyledi. Kendisine 'Saman bizim için çok önemli' dedim. Vali bey de 'O zaman temiz biçelim' cevabını verdi. Samanın tonu 600 ile 1000 lira arasında değişiyor. Saman bölge çiftçisi için çok önemli. Onun için tarlaların temiz biçilmesi lazım. Makine sahibi yapamadı ama vali bey güzel ve temiz biçiyor" dedi.

Tarlada hasadı tamamlayan Vali Memiş'i tebrik eden Oda Başkanı Karaman, temiz biçim olduğunu söyledi. Daha önce de Pasinler ilçesinde biçerdöverle hasat yaptığını hatırlatan Memiş, bu konuda tecrübeli olduğunu belirtti.

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