Son Dakika Haberleri: Bıcırık"A Kaymakam Sahip Çıktı

Bıcırık"A Kaymakam Sahip Çıktı

12 dakika önce

Tokat'ın Turhal ilçesinde, yavru bir sokak kedisine Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer ile kaymakamlık personeli kucak açtı.

Bıcırık
Tokat'ın Turhal ilçesinde, yavru bir sokak kedisine Kaymakam Ahmet Süheyl Üçer ile kaymakamlık personeli kucak açtı.

İlçede etkili olan soğuk hava nedeniyle bir hafta kadar önce kaymakamlık lojmanına sığınan "Bıcırık" adı verilen kedi yavrusu, burada yavruları da bulunan başka bir kedi ile anlaşamadı.

Bunun üzerine Kaymakam Üçer tarafından kaymakamlık binasına götürülen Bıcırak'a kalorifer dairesinde yuva yapıldı.

Bıcırık, bina içinde serbestçe dolaşıyor. Zaman zaman Kaymakam Üçer'in makamına da gidip koltuklarda uyuyan sevimli kedi, kaymakamlık personeli tarafından besleniyor.

Kaymakam Üçer de Bıcırık ile yakından ilgileniyor.

"Bıcırık ile güzel bir çalışma ortamımız oluyor"

Üçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Bıcırık'a lojmanda bakmaya çalıştıklarını ama buradaki başka bir kedi ile anlaşamayınca hayvanı hükümet konağına getirdiğini söyledi.

Sevimli kedi yavrusunun bina içinde serbestçe dolaşabildiğini, kendisinin de yanına geldiğini belirten Üçer, özellikle kış günlerinde sokak hayvanlarına sahip çıkılması gerektiğini vurguladı.

İlçede sivil toplum kuruluşları ve belediye tarafından bu konuda güzel çalışmalar yürütüldüğünü dile getiren Üçer, hayvan bakım merkezinde sokak hayvanlarının aşıları, temizlikleri ve bakımlarının yapıldığını anlattı.

Vatandaşların bu konuda duyarlı davrandığına dikkati çeken Üçer, sokaklara yem bırakıldığını aktardı.

Hayvanları sevdiğini bildiren Üçer, "Bu konudaki çalışmaları memnuniyetle karşılıyor ve katkıda bulunuyorum. Bıcırık ile güzel bir çalışma ortamımız, güzel çalışmamız oluyor. Kedileri ben de çok severim. Kediler kendilerini seven insanları bilir. Çok duygulu hayvanlardır." ifadelerini kullandı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 13.01.2019 11:40 Kaynak: AA

Ahmet Süheyl Üçer, Turhal, Tokat, Güncel
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