Son Dakika Haberleri: Bıçkı atölyesinde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü
Son Dakika Güncel Haber

Bıçkı atölyesinde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü

37 dakika önce

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bıçkı atölyesinde çıkan yangın, yan tarafındaki okula sıçramadan söndürüldü, iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.

Bıçkı atölyesinde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü, System.String[]
BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bıçkı atölyesinde çıkan yangın, yan tarafındaki okula sıçramadan söndürüldü, iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Boğazköy Mahallesi'nde Mıstın Civan'a ait bıçkı atölyesinde çıktı. Atölyede bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleli yangına müdahale ederken, itfaiye de kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, okula sıçramak üzere olan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası bıçkı atölyesi kullanılamaz hale gelirken, Boğazköy İlkokulu'nda ise küçük çaplı hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.


- Bursa
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:34 Kaynak: DHA
İnegöl, Bursa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kocaeli'deki yangınla ilgili fabrika sahibi gözaltına alındı Kül olan evde Kur'an-ı Kerim'in yanmaması ağızları açık bıraktı! Bursa'da çay bahçesinde maganda dehşeti! Putin'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a övgü dolu sözler: Delikanlı gibi

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.6.2019 23:11:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bıçkı atölyesinde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]