Bıçkı atölyesinde çıkan yangın okula sıçramadan söndürüldü
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BURSA'nın İnegöl ilçesindeki bıçkı atölyesinde çıkan yangın, yan tarafındaki okula sıçramadan söndürüldü, iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 10:34 Kaynak: DHA
BURSA'nın İnegöl
ilçesindeki bıçkı atölyesinde çıkan yangın, yan tarafındaki okula sıçramadan söndürüldü, iş yeri ise kullanılamaz hale geldi.
Yangın, akşam saatlerinde Boğazköy
Mahallesi'nde Mıstın Civan'a ait bıçkı atölyesinde çıktı. Atölyede bilinmeyen nedenle çıkan yangını fark eden çevredekiler, durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Mahalleli yangına müdahale ederken, itfaiye de kısa sürede olay yerine geldi. Ekipler, okula sıçramak üzere olan yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sonrası bıçkı atölyesi kullanılamaz hale gelirken, Boğazköy İlkokulu'nda ise küçük çaplı hasar meydana geldi.
Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.
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