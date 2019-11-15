Bidar'ın ikinci single'ı 'First Trip'in klibi görücüye çıktı

24. İstanbul Caz Festivali, PSM Caz Festivali, Bozcaada Caz Festivali, XJAZZ İstanbul gibi etkinliklerle adını duyuran Bidar, 18 Ekim'de İstanbul Bilgi Üniversitesi Müzik Bölümü'nün, müzik paylaşım mecrası BİLGİ Music Label'dan (BML) çıkardığı 'First Trip' isimli single parçasına çektiği klip görücüye çıktı.

İlk single çalışmasını Mart 2018'de 'Oyun' ile yapan Bidar'ın, ikinci single'ı 'First Trip'in klibi, YouTube'ta BidarVEVO kanalının yanı sıra Apple Music ve Fizy gibi dijital platformlardan da izlenebiliyor.

Progresif caz müziğin soul tınılarla harmanlandığı "First Trip"te, aranjman, kayıt, miks ve mastering Özgün Tuncer imzası taşıyor. Yenilikçi ve deneysel birçok elementin bulunduğu müzikte, trompette Şenova Ülker, klavyede Tolga Tüzün gibi usta müzisyenlerin yanı sıra davulda Fırtına Kıral, bas gitarda Tolga Tohumcu, elektrik gitarda Durul Canberk İres ve trombonda Ali Ulusoy gibi yeni jenerasyonun önde gelen müzisyenleri de yer aldı.