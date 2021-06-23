Üye Girişi
Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı! - Son Dakika

Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!

23.06.2021 17:07
Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!, System.String[]

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları 2021 yılı 1. dönem başvuru sonuçları açıklanmıştır.

TÜBİTAK Bilim İnsanı Destek Programları Başkanlığı (BİDEB) tarafından yürütülen 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programları 2021 yılı 1. dönem başvuru sonuçları açıklanmıştır. Başvuru sahipleri, başvuru durumları ile ilgili sonucu, BİDEB Başvuru ve İzleme Sisteminden (ebideb. tubitak. gov. tr) kullanıcı girişi yaparak "Başvurularım" alanından görüntüleyebilirler.

BİDEB 2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Programları 2021 yılı 1. dönemine toplam 2. 255 başvuru yapılmış, 437 kişi destek almaya hak kazanmıştır. Bursa hak kazanamayan tüm öğrencilerin e-mail adreslerine, başvuru listeleri, değerlendirme taban puanları ve gerekçeler bildirilmiştir.

BİDEB Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 yılı 2. dönem başvuruları, 25 Ekim - 12 Kasım 2021 tarihleri arasında alınacaktır. Programlarımıza gösterdiğiniz ilgiye teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dileriz.

2210-Yurt İçi Yüksek Lisans Programları:

2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Programı 2210-C Öncelikli Alanlar Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2210-D Sanayiye Yönelik Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı Değerlendirme Sistemi Hakkında Açıklamalar:

1. 2210-A Genel Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-B Sosyal Bilimlere Geçiş Yurt İçi Yüksek Lisans Programı için değerlendirme puanının hesaplanmasında çağrı duyurularında ilan edilen ağırlıklar dikkate alınarak lisans not ortalaması, ALES puanı ve ÖSYM sıralaması kullanılır. Değerlendirme taban puanları; ALES puan türüne, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşip yerleşmediğine, üniversite yerleştirme sınavı ile bir lisans programına yerleşme özel durumlarına (ek puanlı yerleşme, DGS ile ön lisans programlarından lisans programlarına yerleşme vb. ), kayıtlı olunan temel bilimler yüksek lisans programına göre ve Ulusal Bilim Olimpiyatlarının (ortaokul düzeyi hariç) İkinci Aşama Sınavı sonucunda, Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında veya Uluslararası Proje Yarışmalarında derece/madalya almış olma durumuna göre ayrı ayrı belirlenir. Grup Yürütme Kurulu'nun belirlediği taban puanları esas alınarak açık, şeffaf, bilimsel ve objektif kriterlere göre en yüksek puandan sıralanarak oluşturulan bursiyer aday listeleri, TÜBİTAK Başkanlık onayıyla kesinleşir.

2. 2210-C Yurt İçi Öncelikli Alanlar Yüksek Lisans Burs Programı ve 2210-D Yurt İçi Sanayiye Yönelik Yüksek Lisans Burs Programı'nda adayların Enstitüleri tarafından kabul edilen tez önerileri dış danışman vasıtasıyla bilimsel değerlendirmeye tabi tutulur. Panel sonuçlarına göre bursa hak kazanacak adaylar belirlenir. Bilimsel değerlendirme kriterleri şunlardır:

Özgün Değer Amaç ve Hedefler Yöntem Öncelikli Alanlara/Sanayiye Katkı Yaygın Etki 3. 2210-E Doğrudan Yurt İçi Yüksek Lisans Burs Programı, lisans eğitimleri sırasında BİDEB bursiyeri olup lisanstan mezun oldukları dönemi takip eden dönemde lisans sonrası tezli yüksek lisans öğrenimine başlayanları kapsamaktadır. Doğrudan yurt içi yüksek lisans bursiyeri olma koşulunu sağlayan adayların lisans programından mezun oldukları tarihi takip eden dönemde yüksek lisans programına başlamaları ve aynı dönemde doğrudan bursiyerlik başvurusu yapmış olmaları gerekir.

Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!
Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı!

Yüksek Lisans, Doktora, Lisans, Bursa, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı! - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız 17:51 Yaşadığı sitenin güvenlikleri, stajyer doktora saldırdı: Seni yaşatmayacağız Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar 17:44 Tecavüzlerin patladığı kampta genç kızlara düzenli olarak hamilelik testi yapıyorlar KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı 17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları 17:17 Kümese giren dev yılan köşeye sıkışınca, itfaiye erinin yüzüne doğru saldırdı! Panik anları Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil 17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil Mansur Yavaş, 16:55 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı 16:16 134 kişiye yükseldi! Yasakların kalkacağı 1 Temmuz öncesi Delta varyantı atak yaptı İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum 15:35 İstanbul'dan ayrılmayan Belhanda, sarı-kırmızılılara mesaj verdi: Galatasaray'dan haber bekliyorum

Son Dakika Haberleri
17:52 Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum
17:42 Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı
17:30 KPSS sorularını dağıtan firari FETÖ'cünün Ankara'da yakalandığı ortaya çıktı
17:28 Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira
17:21 Altının kilogramı 494 bin 500 liraya düştü
17:15 Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu
17:05 Son Dakika! Bakan Akar'dan Afganistan açıklaması: Şu anda asker göndermemiz söz konusu değil
17:04 "Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı
16:54 Mansur Yavaş, "Lezzet Ankara" projesine tepki gösteren Yemek Sepeti CEO'suna cevap verdi: Doğru yolda olduğumuz görülüyor
16:33 Bakanlık, 81 ile YKS genelgesi gönderdi! Sınava girecek adaylar ve refakatçileri sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olacak
Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum Yılmaz Özdil ile tartışmıştı! Uğur Dündar'dan ilk paylaşım: Kendimi ne zaman toparlarım bilemiyorum         
17:52
Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor Samsun'un tek kadın ağır vasıta direksiyon öğretmenini gören hayrete düşüyor         
17:45
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı Fenerbahçe ve Galatasaray'ın istediği Bolasie, Rizespor'la anlaştı         
17:43
Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira Vatandaş artık altın kaplama metal ziynet eşyalarını tercih ediyor: 10 bin liralık bilezik 100 lira         
17:29
Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu Galatasaray'da Fatih Terim, futbolda tek yetkili oldu         
17:16
"Açık havada maske takmayı saçma buluyorum" dedi, gözaltına alındı         
17:04
Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu Kuzeninin kuması olmayı kabul etmedi, canından oldu         
16:19
Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor Kamunun üç katılım bankası birleşme hazırlığı yapıyor         
16:03
Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi Gözyaşları içinde Müge Anlı'ya sarıldı! Anne babasının katillerini arayan adam canlı yayında kriz geçirdi         
15:21
Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı Fenerbahçe ile imzaladı! Serdar Dursun'un İstanbul'a Beşiktaş için geldiği ortaya çıktı         
14:55
İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı İlk soruda elendi! Dakikalarca aldığı eğitimi anlatan yarışmacı büyük hayal kırıklığı yarattı         
14:07
Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi Rusya'da korkunç olay! Canavar ayı, 16 yaşındaki çocuğu parçalara ayırarak yedi         
12:35
Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar Dünya uyuşturucu satıcılarının vahşetini konuşuyor! İnsanları öldürüp, çıplak bir şekilde köprüye asıyorlar         
12:30
Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi Kadir Şeker'in kurtardığı, Ayşe Dırla, uyuşturucuyla yakalandığı sevgilisiyle cezaevinde evlendi         
11:23
Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma Fatih Altaylı'dan Cemile Taşdemir'e ağır sözler: Yaratık, şerefsizlik yapma         
11:11
Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu Onur Air'in uçakları icraya verildi, ikinci bir talimata kadar uçuşlar durduruldu         
10:49
Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler Seda Sayan tecavüzle suçlamıştı, Mehmet Ali Erbil yeni bir açıklama yaptı: Bizi tahrik ettiler         
10:32
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2021 17:55:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Bideb Yurt İçi Yüksek Lisans Eğitim Burs Programları 2021 Yılı 1. Dönem Başvuru Sonuçları Açıklandı! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement