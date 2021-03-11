- Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı - Son Dakika

- Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı

11.03.2021 23:08

- Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini imzaladı.

- Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 yardım paketini imzaladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Senato'nun ardından Temsilciler Meclisi'nde de onaylanan 1,9 trilyon dolarlık Covid-19 mali destek paketi olan Amerikan Kurtarma Planı Yasasını imzaladı. Tasarıyı imzalamadan önce Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te konuşan Biden, tasarının içeriğinin Demokratların, Cumhuriyetçilerin ve Amerikan halkının görüşlerini yansıttığını belirtti. Biden, "Ben ve çoğu insan bu tarihi yasanın ülkenin omurgasını yeniden inşa etmekle ilgili olduğunu düşünüyor. Bu ulusun çalışanlarına, orta sınıfa ve ülkeyi inşa edenlere savaşma şansı verdiğine inanıyorum" dedi.

Başkan Biden, önümüzdeki günlerde yasanın çeşitli yönlerini tanıtacağını ve bunları Amerikan kamuoyuna açıklayacağını belirtti.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki ise erken saatlerde yaptığı açıklamada, yardım çeklerinin bu hafta sonu vatandaşların hesaplarına yatırılmaya başlayacağını aktarmıştı.

Bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek

Söz konusu yardım paketi ile yılda 75 bin dolardan az kazanan Amerikalılara bir sefere mahsus bin 400 dolarlık çek gönderilecek, 4 Mart'ta süresi dolacak olan işsizlik yardımlarının süresi 6 Eylül'e kadar uzatılacak ve haftalık 300 dolar olan federal işsizlik yardımı devam edecek.

Yardım paketi ayrıca, korona virüs aşılarının dağıtımından eğitime, eyaletlerden şehirlere kadar salgından etkilenen tüm kurumlara yardımı da içeriyor. Paketin içinde direkt verilecek maddi yardımların yanı sıra "ABD Kurtarma Planı" olarak adlandırılan ve ABD'de fakirlikle savaşma noktasında etkili olması beklenen değişikliler de yer alıyor. Paket, düşük gelirli ailelere vergi indirimi, kira ve gıda yardımında artışları içeriyor.

Paket ile eyalet ve yerel yönetimler için 350 milyar dolar, Covid-19 aşısı üretim ve dağıtımına yaklaşık 20 milyar dolar ve test ve temas takibi için yaklaşık 50 milyar dolar fon sağlayacak.

Senato ve Temsilciler Meclisi'nden onay

Senato'daki Cumhuriyetçiler ve Demokratlar arasında uzun süredir tartışılan 1.9 trilyon dolarlık mali destek paketi, Cumhuriyetçilerin karşı çıkmasına rağmen 6 Mart'taki oylamada bulunmayan 1 Cumhuriyetçi senatör nedeni ile 49'a karşı 50 oyla onaylanmıştı.

27 Şubat'ta Temsilciler Meclisi'nde kabul edilen destek paketi, üzerinde yapılan değişikler nedeni ile Senato'nun onayının ardından yeniden Temsilciler Meclisi'ne gönderilmişti. Dün Temsilciler Meclis'inde yapılan oylamada ise paket 211'e karşı 220 oyla yeniden kabul edilmiş ve Biden'ın imzalaması için Beyaz Saray'a gönderilmişti.

- Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı
- Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı
- Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı
- Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı

Amerika Birleşik Devletleri, Temsilciler Meclisi, Koronavirüs, Senato, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi - Biden, 1.9 trilyon dolarlık Covid-19 destek paketini imzaladı - Son Dakika Ekonomi


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