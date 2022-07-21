Biden: "10 gün içinde Çin Devlet Başkanı Şi ile konuşacağımı düşünüyorum"

Biden, yakın zamanda Çin Devlet Başkanı Şi ile görüşmeyi planlayıp planlamadığı sorusuna ise "Gelecek 10 gün içinde Şi ile konuşacağımı düşünüyorum." yanıtını verdi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi 'nin Tayvan 'a yapmayı planladığı ancak Çin'in tepkisini çeken ziyaretin sorulması üzerine Biden, "Ordumuz, şu an bunun iyi bir fikir olmadığını düşünüyor." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

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