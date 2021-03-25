Biden: 100 günde 100 milyon aşı hedefine erken ulaştık, şimdi 200 milyonu hedefliyoruz

ABD Başkanı Joe Biden, başkanlık görevini devralmasından 65. gün sonra ilk basın toplantısını düzenledi.

Bugüne dek yapılanlar konusunda bilgi veren Biden, koronavirüse karşı 100 günde 100 milyon aşı hedefine geçen hafta ulaşıldığını söyledi.

Biden, şimdi de 100 günde 200 milyon aşı yapmayı hedeflediklerini açıkladı.

Böylece ilk hedeflerini iki katına çıkarmış olduklarını belirten Biden, "Yüksek bir hedef olduğunu biliyorum, ilk hedefin iki katı; başka hiçbir ülke bizim yaptığımıza yaklaşamadı bile" diye konuştu.

Johns Hopkins Üniversitesi verilerine göre, ABD'de toplam koronavirüs vaka sayısı 30 milyonu, salgındaki can kaybı ise 545 bini aştı.

1.9 trilyon dolarlık ekonomik kurtarma paketinin bir parçası olarak 1400 dolarlık yardım çeklerinin 100 milyon kişiye ulaştırıldığını belirten Biden, işsizlik rakamlarında da 100 bin düşüş kaydedildiğini söyledi.

Biden, "Yardım burada, umut da kapıda" diye konuştu.

Biden göçmenlik, silah kontrolü, iklim değişikliği gibi "uzun vadeli sorunlara" yoğunlaşmak istediğini ifade etti.

ABD'nin güney sınırından geçmek isteyen göçmen sayısındaki artış konusunda görüşleri sorulan Biden, bunun "devrevi" bir sorun olduğunu ve Donald Trump yönetimi döneminde sorunun ağırlaştığını, kendi yönetiminin uygulayacağı politikaların ise "yeniden inşa" amacı güdeceğini söyledi.

2024'te yeniden seçimlere katılıp katılmayacağı sorusunu ise Biden "evet" diye cevapladı. Ancak, "Kadere saygı duyduğu" sözleri de belirsizlik olarak yorumlandı.