Biden, 13-16 Temmuz'da İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek

İsrail, Batı Şeria ve Suudi Arabistan'ı 13-16 Temmuz'da ziyaret edecek ABD Başkanı Joe Biden'ın, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşmesi bekleniyor.

Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey Biden yönetimi yetkilisi, düzenlediği telekonferansta, ABD Başkanı'nın Orta Doğu ziyaretlerine ilişkin takvimi basın mensuplarına anlattı.

Üst düzey yetkili, brifingde, "Biden, 13-16 Temmuz'da ABD'nin İsrail'in güvenliği ve refahına sarsılmaz desteğini yinelemek ve 'KİK+3' olarak bilinen Körfez İşbirliği Konseyi ülkeleri, Mısır, Irak ve Ürdün'ün düzenlediği zirveye katılmak için Orta Doğu bölgesini ziyaret edecek." ifadesini kullandı.

Biden'ın söz konusu ziyareti kapsamında ABD'nin güvenlik, ekonomik ve diplomatik çıkarlarını bölge liderleri ile görüşeceğini belirten yetkili, Biden'ın ABD'nin 1 milyar dolar yardım çıkarmayı planladığı "Demir Kubbe" sistemlerinin kurulduğu bölgeleri de ziyaret edeceğini aktardı.

Küresel ve bölgesel konular ele alınacak

Yetkili, Biden'ın İsrail'in ardından Batı Şeria'ya geçeceğini kaydederek Biden'ın burada Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile görüşeceğini ve "iki devletli çözüm" vurgusu yapacağını kaydetti.

Biden'ın daha sonra Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geçeceğini aktaran yetkili, Biden'ın KİK+3 zirvesine Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz'in davetlisi olarak katılacağı bilgisini verdi.

Yetkili, Biden'ın buradaki süreçte mevkidaşlarıyla ikili, küresel ve bölgesel konuları ele alacağını belirterek, Yemen'de BM önderliğinde sağlanan ateşkesin de Biden'ın temaslarının başlıca konularından olacağını kaydetti.

Biden, Suudi Arabistan Veliaht Prensi ile görüşecek

Gazetecilerin sorularını da yanıtlayan yetkili, Biden'ın daha önce kendisinin muhatabı olmadığını açıkladığı Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüşüp görüşmeyeceğinin sorulması üzerine "Veliaht Prens KİK+3 Zirvesi'nin başkanlığını yapacak, Biden ile de teması olacaktır." dedi.

Yetkili, Biden'ın Suudi Arabistan'daki temasları kapsamında insan hakları konusunu gündeme getirip getirmeyeceği sorusuna "Biden'ın insan hakları endişeleri konusundaki duruşu değişmedi." yanıtını verdi.

Demokratların Biden'a yaptığı "Suudi Arabistan ile ilişkileri yeniden düzenleyin" çağrısının anımsatılması üzerine yetkili, "Suudi Arabistan ile ilişkilerin yeniden düzenlenmesi, bu ilişkileri koparacağımız anlamına gelmez." dedi.