Biden, 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak - Son Dakika
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Biden, 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

10.05.2022 16:34
Biden, 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 13 Mayıs'ta Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Ürdün Veliaht Prensi Hüseyin bin Abdullah'ı Beyaz Saray'da ağırlayacağı bildirildi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, "Biden, 13 Mayıs 2022'de Beyaz Saray'da Ürdün Kralı 2. Abdullah ve Veliaht Prensi Hüseyin'i ağırlayacak olmaktan son derece memnun." ifadesine yer verildi.

Kral 2. Abdullah'ın Biden döneminde 2. kez Washington'ı ziyaret edeceğinin anımsatıldığı açıklamada, bu ziyaretin iki ülke arasındaki dostluk ve ortaklığı bir kez daha göstereceği kaydedildi.

Açıklamada, "Ürdün, Orta Doğu'da kritik bir güçtür, ABD'nin stratejik ortağı ve müttefiğidir." denildi.

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Kaynak: AA

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