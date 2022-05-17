Biden 19 Mayıs'ta İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak - Son Dakika
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Biden 19 Mayıs'ta İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

17.05.2022 16:14
Biden 19 Mayıs'ta İsveç ve Finlandiya liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Mayıs Perşembe günü İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Beyaz Saray'da ağırlayacak.

ABD Başkanı Joe Biden, 19 Mayıs Perşembe günü İsveç Başbakanı Magdalena Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö'yü Beyaz Saray'da ağırlayacak.

Beyaz Saray Sözcüsü Karine Jean-Pierre, yaptığı yazılı açıklamada, "Başkan Biden, İsveç Başbakanı Andersson ve Finlandiya Cumhurbaşkanı Niinistö'yü perşembe Beyaz Saray'da kabul edecek." ifadesini kullandı.

Liderlerin, İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyelik başvurusu ve Avrupa'nın güvenliğini ele alacağına işaret eden Jean-Pierre, ülkeler arasındaki ortaklığın güçlendirilmesi ve Ukrayna'ya destek konularının ele alınacağını aktardı.

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NATO: Biden, Finlandiya ve İsveç liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak NATO: Biden, Finlandiya ve İsveç liderlerini Beyaz Saray'da ağırlayacak Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konsensusa ulaşacağız Beyaz Saray: Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği konusunda konsensusa ulaşacağız
Kaynak: AA

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