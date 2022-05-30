Biden, 19'u öğrenci 21 kişinin öldürüldüğü Teksas'taki okulu ziyaret etti

ABD Başkanı Joe Biden, eşi Jill Biden ile Teksas'ın Uvalde kentinde 18 yaşındaki silahlı bir saldırganın 19'u öğrenci 21 kişiyi öldürdüğü Robb İlkokulu'nu ziyaret etti.

Uvalde kentinde düzenlenen silahlı saldırı sonucu öldürülen 19 öğrenci ve iki öğretmen için Robb İlkokulu'nun önündeki anmaya Biden ailesi de katıldı.

Başkan Biden, eşiyle birlikte okulun önündeki anma alanına çiçek bıraktı.

Okulu ziyaretinden sonra Biden çifti, kentteki Katolik kilisesinde, saldırıda öldürülenler için dua ayinine katıldı.

Daha önce okul yöneticileri ile görüşen Biden ayin sonrasında, kurbanların aileleri ve acil yardım görevlileri ile bir araya geldi.

Okulun bahçesinde ve kilisenin önünde birçok vatandaş Biden'a çağrıda bulunarak, silah alım düzenlemeleri ile ilgili "bir şeyler yapmasını" istedi.

AR-15 tipi otomatik saldırı silahı ile 24 Mayıs'ta Uvalde kasabasındaki Robb İlkokulu'na saldırı düzenleyen 18 yaşındaki Salvador Ramos, aynı sınıftan 19 çocuk ve 2 öğretmeni vurarak öldürmüştü.

Saldırıyla ilgili incelemeler sürerken, özellikle çocukların aileleri, polisi saldırgana zamanında müdahale etmemekle eleştiriyordu.