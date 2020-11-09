Biden: "20 Ocak'a kadar başkan değilim ama maske takın" - Son Dakika

Biden: "20 Ocak'a kadar başkan değilim ama maske takın"
09.11.2020 23:13
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, korona virüs görev gücünü kurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın" dedi.
ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden, korona virüs görev gücünü kurmasının ardından sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın" dedi.
ABD'de korona virüs salgınında vaka ve can kayıpları hızla artmaya devam ediyor. ABD'nin seçilmiş Başkanı Joe Biden yaptığı açıklamada, korona virüs salgını ile mücadelede kendisine Ocak ayına kadar rehberlik edecek olan uzmanlardan oluşan bir korona virüs görev gücünün kurulduğunu duyurdu. Biden, daha sonra sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Biden, "Sonuç olarak: Bu pandemiyi tersine çevirmek için hiçbir çabadan kaçınmayacağım. 20 Ocak'a kadar başkan olmayacağım ama bugün herkese mesajım şu: maskenizi takın" dedi.
(İHA)
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