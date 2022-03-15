Biden 24 Mart'ta NATO Zirvesi için Brüksel'e gidecek - Son Dakika

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın Belçika'nın başkenti Brüksel'de NATO liderleriyle bir araya geleceğini ve Avrupa Konseyi Zirvesi'ne katılacağını açıkladı.

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden'ın önümüzdeki hafta NATO liderleriyle görüşmek üzere Avrupa'ya seyahat edeceğini açıkladı. Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki düzenlediği basın toplantısında, ABD'nin Ukrayna'ya desteğini göstermek için Biden'ın 24 Mart Perşembe günü Belçika'nın başkenti Brüksel'deki NATO Zirvesi'ne şahsen katılacağını aktardı. Psaki, "Başkan, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik sebepsiz ve haksız saldırısına yanıt olarak devam eden caydırıcılık ve savunma çabalarını görüşmek üzere 24 Mart'ta yapılacak olağanüstü bir NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Belçika'nın başkenti Brüksel'e gidecek" dedi.

Biden'ın ayrıca Avrupa Konseyi Zirvesi'ne de katılacağını ifade eden Psaki, "Başkan Biden ayrıca NATO müttefiklerimize olan katı bağlılığımızı yeniden teyit etmenin yanı sıra, Rusya'ya ekonomik maliyetler yüklemeye yönelik transatlantik çabalar da dahil olmak üzere şiddetten etkilenenlere insani destek sağlama ve çatışmayla ilgili diğer zorlukları ele alma gibi Ukrayna hakkındaki ortak endişemizi görüşmek üzere planlanmış bir Avrupa Konseyi Zirvesi'ne katılacak" ifadelerini kullandı.

"PUTİN'İN SAVAŞI STRATEJİK BİR BAŞARISIZLIK SEÇİMİ HALİNE GELDİ"

Psaki, "Rusya'ya o kadar çok yaptırım uyguladık ki, Putin'in savaşını, benzeri görülmemiş maliyetlerle stratejik bir başarısızlık seçimi haline getirdik. Yaptırımlarımızın çoğu, Putin'in ordusunun en son teknolojiye erişimini etkiledi. Rusya borsası tarihinde en uzun süre olan 3 hafta boyunca kapalı kaldı" dedi.

Oligarklara yaptırım uygulanmaya devam edildiğini belirten Psaki, "Putin'in oligarkları üzerindeki baskıyı artırmaya devam ediyoruz. Yaptırımlarımıza, varlık dondurulması, hukuki ve cezai varlıklara el konulması dahildir" dedi. Psaki, ABD'nin, Almanya, Kanada, Japonya, Fransa, İtalya, Avustralya, Avrupa Komisyonu ve İngiltere'deki ilgili makamlara Rus hedeflerine karşı bilgi toplama ve paylaşma konusunda yardımcı olacağını belirtti.

"UKRAYNA SAĞLADIĞIMIZ GÜVENLİK YARDIMLARI SAYESİNDE GÜÇLENDİ"

Biden'ın Ukrayna'ya 1,2 milyar dolarlık güvenlik yardımı taahhüt ettiğini aktaran Psaki, "Biden, Ukrayna'ya ülkelerini savunmak için çok etkili bir şekilde kullandıkları antizırh, hava savunma silahları gibi silah türlerini sağlamak için yardım güvenlik paketlerini onayladı. Bu silahların mümkün olduğunca hızlı ulaşmasını sağlamaya çalışıyoruz. Ukrayna'nın Rusya güçlerine karşı güçlü bir şekilde direnmelerinin bir sebebi de sağladığımız güvenlik yardımları sayesinde" dedi.

(Aylin Albayrak/İHA)