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Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek - Son Dakika

Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek

19.02.2022 00:18
Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Şubat'ta G7 liderleri ile çevrimiçi görüşme yapacağını ve Ukrayna-Rusya gerginliğinde yaşanan son gelişmeleri ele alacağını açıkladı.

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden'ın 24 Şubat'ta G7 liderleri ile çevrimiçi görüşme yapacağını ve Ukrayna- Rusya gerginliğinde yaşanan son gelişmeleri ele alacağını açıkladı.

Psaki, Beyaz Saray'da düzenlediği günlük basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Biden'ın Ukrayna krizi konusundaki diplomatik temaslarını sürdürdüğünün altını çizen Psaki, Biden'ın 24 Şubat Perşembe günü G7 liderleri ile Rusya-Ukrayna gerginliğindeki son gelişmeleri ele alacağı çevrimiçi bir toplantı yapacağını kaydetti.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin "işgal tehdidine rağmen" bugün Almanya'da düzenlenecek Münih Güvenlik Konferansına katılma planlarına ABD'nin tepkisinin ne olduğunun sorulması üzerine Psaki, "Bu Zelenskiy'nin kendi vereceği bir karar. Ancak ne karar verirse versin, ABD'nin desteği onun yanında olacak." ifadesini kullandı.

Psaki, Rusya'nın Ukrayna'ya karşı son günlerde saldırganlığını artırdığına işaret ederek, "Rusya'nın gelecek günlerde Ukrayna'ya saldırmaya hazırlandığına inanmayı sürdürüyoruz." görüşünü paylaştı.

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Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden 24 Şubat'ta G7 liderleriyle Ukrayna-Rusya gerginliğini görüşecek - Son Dakika
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