BİDEN'A ALACA ŞEHİTLİĞİ'NDEN FOTOĞRAFLI TEPKİ - Son Dakika

ERZURUM'da Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ile meclis üyeleri, ABD Başkanı Joe Biden'ın sözde soykırım açıklamalarına Ermeni çeteleri tarafından 10 Mart 1918'de 278 Müslümün Türk'ün katledildiği Alaca Şehitliği'nden tepki gösterdi. Toplu mezarlara ait fotoğraflarla basın açıklaması yapan Orhan, Tarih bellidir, tarihte yaşananlar bellidir. Delil istiyorlarsa delil, kanıt istiyorlarsa kanıt. Gelsinler arşivleri hep birlikte açalım; kim kime soykırım uygulamış tüm dünyaya bunu gösterelim ama çok iyi biliyoruz ki bunu yapmazlar, yapamazlar! dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın 1915 olaylarını 'soykırım' olarak nitelemesine Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan ve meclis üyeleri, basın açıklamasıyla tepki gösterdi. AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz'ün de katıldığı açıklama, Ermeni çeteleri tarafından katledilen 278 Müslüman Türk'ün anısına yaptırılan şehitlikte gerçekleştirildi. Ellerinde dev Türk bayrağıyla şehitliğe yürüyen Orhan ve beraberindekiler, ellerinde toplu mezarlara ait fotoğraflarla Biden'ın açıklamalarını yalanladı.Başkan Orhan, Bildiğiniz üzere ABD Başkanı Joe Biden, 1915 olayları için 'soykırım' ifadesini kullanmış, Türkiye düşmanlığını ve Türk milletine karşı taşıdığı hastalıklı, kokuşmuş ve çürümüş tutumunu bir kez daha gözler önüne sermiştir. Biden, anlaşılan yüz karası olaylarla dolu Amerika tarihini çok çabuk unutmuş. O halde ABD'nin kirli tarihini hem Biden hem de Biden'le aynı kafada olanlar için bir kez daha hatırlatmakta fayda var Vietnam, Japonya, Kore, Küba, Panama, Guatemala, Nikaragua, Meksika, Filipinler, Afganistan, Irak, İran ve Suriye'de yüz binlerce masum insanın kanını akıtan ABD, tarihin en büyük soykırımlarına imzasını atmış bir ülkedir. Değil ABD Başkanı Joe Biden; onun feriştahı bile gelse, bu mübarek toprakların tanıklık ettiği Ermeni mezalimini unutturamaz, tarihi saptıramaz. Bizim tarihimiz, tüm çıplaklığıyla orta yerde duruyor. Yürekleri yetiyorsa gelsinler kozlarımızı Ilıca'da, Alaca'da, Cinis'te, Yanıkdere'de, Pasinler'de, kısacası Ermeni vahşeti ve cinayetlerinin dört bir yanında yaşandığı Erzurum'da paylaşalım diye konuştu.Türklerin, tarihin hiçbir döneminde Ermenilere soykırım yapmadığını vurgulayan Başkan Orhan şöyle devam etti Tam tersine Ermeni Hınçak, Taşnak ve Ramgavar çeteleri Erzurum ve çevresinde insanlık dışı katliamlar yapmış, vahşetin hem de en büyüğünü gerçekleştirmişlerdir. Bu çeteler Müslüman-Türk 50 bin masum ahaliyi yaşlı, kadın, çoluk-çocuk demeden katletmişlerdir. Öyle ki Erzurum ve şu an tam da üzerinde bulunduğumuz Alaca toprakları, Ermeni vahşetinin en derin izlerini taşımaktadır. Savunmasız haldeki 278 masum hemşehrimiz, bu köyde ve bu topraklarda acımasız bir biçimde katledilmiş, Ermeni mezaliminden zulüm bile adeta utanmıştır. Üstelik bu vahşet sadece Alaca'da değil, bu kadim memleketin dört bir yanında yaşanmıştır. Cinis'te, Tazegül'de, Ilıca'da, Tepeköy'de, Dutçu'da, Yanıkdere'de, Karskapı'da, Ezirmikli Osman Ağa ve Mürsel Paşa Konakları'nda, Firdevsoğlu Kışlası'nda, Yeşilyayla'da, Hasankale'de, Tımar'da, Köprüköy'de ve Horasan'da tam bir 'Müslüman Türk Soykırımı' gerçekleştirilmiştir. Ama tabi siyasetle tarih yazmaya çalıştıkları için bu hakikatleri görmüyor, görmek bile istemiyorlar. ve o kadar ikiyüzlüler ki; Ukrayna'daki can kayıplarının soykırım olarak tanınması talebine 'soykırım demek için hukuki bir zemin lazım' diyenler, söz konusu Türkiye olunca ne hukuka ihtiyaç duyuyor, ne de böyle bir zemin arıyorlar. Çünkü onların hak, hukuk, adalet ve insanlık onuru diye bir dertleri yok. Tarih bellidir, tarihte yaşananlar bellidir. Delil istiyorlarsa delil, kanıt istiyorlarsa kanıt. Gelsinler arşivleri hep birlikte açalım; kim kime soykırım uygulamış tüm dünyaya bunu gösterelim. Ama çok iyi biliyoruz ki bunu yapmazlar, yapamazlar. Çünkü süreç sonunda yalanlarının ve iftiralarının tek tek gün yüzüne çıkacağını çok iyi bilirler. Sözde soykırımla ilgili bazı siyasilerin yaptığı açıklamalara da tepki gösteren Orhan, Bu ülkenin tarihsel hak ve çıkarlarını korumak yerine, dış güçlere uşaklık, Diaspora'ya ise köçeklik etmeyi tercih eden sözde bazı milletvekilleri, parti genel başkanı ve siyasetçiler, 24 Nisan vesilesiyle kendilerini bir kez daha açık etmiş ve ne mal olduklarını tekraren gözler önüne sermişlerdir. Doğaldır; çünkü onların ait oldukları kapı da bellidir, kimin peşinden gidip, kimlerin izini sürdükleri de. Dolayısıyla bunu da aziz milletimizin aklına, fikrine, irfanına ve vicdanına havale ediyoruz dedi. Açıklamaların ardından katılımcılar, şehitlikte dua etti. (DHA)