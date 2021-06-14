Biden'a Brüksel ziyaretinde ''Canavar'' eşlik ediyor

ABD Başkanı Joe Biden'a ilk Avrupa seyahatinde kendisine eşlik edenlerden biri de, özel tasarlanmış makam aracı, "Cadillac One" ya da bilinen ismiyle "Canavar" (The Beast). Brüksel sokaklarındaki trafik akışı, 13-15 Haziran günleri arasında, 10 tonluk otomobil için düzenlendi.

ŞAŞIRTMACA İÇİN KULLANILACAK

Biden'in zırhlı makam araçlarından ikisi, Cuma günü özel bir nakliye uçağıyla Brüksel'deki Zaventem Havalimanı'na getirildi. ABD Başkanı, Brüksel'de aynı plaka numarasına sahip bu araçlardan birini kullanacak. Diğeri, saldırı olasılığına karşı şaşırtmaca için kullanılacak. Hareket halindeyken ABD Başkanı Biden'in hangi araçta olduğu, asla bilinmeyecek. Bu tıpkı özel tasarım makam aracı gibi, başkanı korumak için planlanan koruma önlemlerinin bir parçası.

ZIRHIN KALINLIĞI 20 SANTİMETRE

Çelik, titanyum, alüminyum ve seramik kullanılarak yapılan Cadillac One, yaklaşık 10 ton ağırlığında ve Boeing 757 tipi uçakların kapısı kadar ağır kapılara sahip. Kapıları, otomobiller için mümkün olan en kalın zırha sahip. Zırhın kalınlığı 20 santimetre.

OTOMATİK SÖNDÜRME SİSTEMİ VAR

ABD Başkanı'nın makam aracı kurşun geçirmiyor. 4 santimetre kalınlığındaki camların toplam ağırlığı 3 ton civarında. Sadece sürücü kısmındaki cam açılabiliyor. Araç, sabotaj ya da yangın tehlikesine karşı, daha geç tutuşması nedeniyle dizel yakıt kullanıyor. Makam aracında herhangi bir yangın durumunda otomatik söndürme sistemi devreye giriyor.

24 SAAT BOYUNCA ÇEVRESİNDEKİ HAREKETLİLİĞİ GÖZLEMLİYOR

Saldırı ya da protesto gösterileri sırasında çevresinde sis perdesi oluşturan araç, tamponundaki gece görüş sistemine de sahip düzenekle, 24 saat boyunca etrafındaki haraketliliği gözlemleyebiliyor. ABD Başkanı, özel camlar sayesinde içeriden dışarıyı rahatça görebiliyor ancak dışarıdan kimse onu göremiyor. Başkan, pencereleri açılmayan "geçilemez" bölümde oturuyor ve dışarı ile özel mikrofon ve hoparlör sistemi sayesinde iletişim kuruyor.

TEK OLUMSUZ YANI HANTAL OLMASI

Brüksel'de Biden'in geçeceği güzergahlardaki kanalizasyonlar sıkı bir şekilde kontrol edilerek, kapakları tamamen mühürlendi. Ancak yine de işi sağlama almak için, makam aracının alt kısmı, her türlü patlayıcıya karşı dayanıklı 12 santimetre kalınlığındaki özel alaşımla kapatıldı.

ARAÇTA KAN TORBASI BİLE VAR

Cadillac One'da, olası saldırı durumunda kullanılmak amacıyla çeşitli silah, gaz bombası, göz yaşartıcı gaz gibi gereçlerin bulunduğu bir çanta yer alıyor. Başkanın vurulma ve kan kaybetme olasılığına karşı da, araçta ABD liderinin kan grubuna ait ait kan torbaları ve acil müdahale malzemeleri bulunuyor.

LASTİKLERİ PATLASA DA SON HIZLA İLERLİYOR

Lastikleri patlasa da, son hızla ilerlemeye devam edebilen araç, özel havalandırma sistemi sayesinde, olası bir kimyasal saldırı sırasında bile başkanın saatlerce hayatta kalmasını sağlıyor. Makam aracı, CIA tarafından özel olarak eğitilen üst düzey bir sürücü tarafından kullanılıyor. Canavar'ın tek olumsuz yanı ise, çok hantal ve ağır olması nedeniyle hız tümseği olan yol ve sokaklara girememesi.

BAŞKANIN ARAÇLARI KONUSUNDA PEK BİR BİLGİ YOK

Güvenlik kuralları gereği başkanın konvoyunun hiç durmaması gerekiyor. Bu nedenle Cadillac One, planlamada olmayan, tümsekli yollara girmiyor. Her 100 kilometrede 34 litre motorin yakan aracın maliyeti ise, yaklaşık 13 milyon dolar. Aslında başkanın makam araçları konusunda ABD makamları olabildiğince az bilgi sızdırıyor.

ÇOK SAYIDA GİZLİ İSTİHBARAT SERVİSİ PERSONELİ GÖREV ALIYOR

Ancak Belçika'da yayımlanan Nieuwsblad gazetesine göre, Cadillac One, halkın vergileri ile alındığı için, maliyeti ABD toplumundan saklanamıyor. Halkın, vergilerinin nereye gittiğini bilme hakkı olduğunu belirten ABD makamları, 10 tonluk özel tasarım makam aracının vergiler dahil yaklaşık 13 milyon dolara mal olduğunu açıkladı. Brüksel'deki NATO zirvesi boyunca, ittifak üyesi ülkelerin liderlerini korumak için 2 bin Belçikalı polis ile 300 motosikletli ekip ile çok sayıda gizli istihbarat servisi personeli görev yapacak.