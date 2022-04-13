Biden'a halk desteğindeki düşüş sürüyor - Son Dakika
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Biden'a halk desteğindeki düşüş sürüyor

13.04.2022 18:44
Biden'a halk desteğindeki düşüş sürüyor

ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteğinin anketlerde düşmeye devam ettiği ve bunun başlıca nedeninin ülkede son 41 yılın zirvesine ulaşan enflasyon olduğu bildirildi.

ABD Başkanı Joe Biden'a halk desteğinin anketlerde düşmeye devam ettiği ve bunun başlıca nedeninin ülkede son 41 yılın zirvesine ulaşan enflasyon olduğu bildirildi.

Reuters ve Ipsos tarafından yapılan yeni bir ankete göre, Biden'a olan halk desteği oranı yüzde 41'e geriledi.

Biden'ın uzun süredir anketlerde kan kaybettiğine işaret edilen ankette, ülkede son 41 yılın zirvesini gören enflasyonun Biden'a oy kaybettiren en büyük etken olduğu belirtildi.

Ankete katılanların çoğunluğu Biden'ın ülkedeki ekonomik sorunları öncelik edinmesi gerektiğini belirtirken, katılımcıların yüzde 27'si de ABD'nin şu andaki en büyük sorununun ekonomi olduğunu kaydetti.

Katılımcıların yüzde 53'ünün Biden'a destek vermediğini kaydettiği ankette, katılımcıların sadece yüzde 25'i ülkenin gidişatının iyi olduğuna inandığını söyledi.

Biden'ın anketlerdeki destek kaybının 8 Kasım'da yapılacak Kongre ara seçimlerinde Demokratlara zorluk çıkarması bekleniyor. Yapılan anket sonuçlarına göre, Demokratlar hem Temsilciler Meclisi hem de Senato'da ellerinde tuttukları çoğunluğu Cumhuriyetçilere kaptırabilir.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Enflasyon, Joe Biden, Reuters, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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