Biden, ABD'de ilk kez bir Müslümanı federal yargıç adayı gösterdi - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, New Jersey'de Zahid Kureyşi'yi federal yargıç olarak aday gösterdi. Kureyşi Senatonun onayını alırsa ülke tarihindeki ilk Müslüman federal yargıç olacak.

20 Ocak'ta başkanlık koltuğuna oturan Biden, ilk 11 yargı adayını bugün açıkladı.

Biden, 3 siyahi kadını, 1 Asyalı kadını yargıç adayı gösterirken, ilk kez bir Müslümanı yargıç adayı olarak belirledi.

Pakistan kökenli Zahid Kureyşi, Biden tarafından New Jersey Bölge Mahkemesi federal yargıcı olarak aday gösterildi.

Kureyşi, Senatonun onayını alması durumunda ülke tarihindeki ilk Müslüman federal yargıç olacak.