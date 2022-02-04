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Biden, ABD'de silah şiddetiyle mücadelede polis bütçesinin kesilmesine "hayır" dedi - Son Dakika

Biden, ABD'de silah şiddetiyle mücadelede polis bütçesinin kesilmesine "hayır" dedi

04.02.2022 01:28
Biden, ABD'de silah şiddetiyle mücadelede polis bütçesinin kesilmesine "hayır" dedi

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silah şiddeti ile mücadelede polis bütçesinin kesilmesine karşı olduğunu söyledi.

NEW ABD Başkanı Joe Biden, ülkede silah şiddeti ile mücadelede polis bütçesinin kesilmesine karşı olduğunu söyledi.

Biden, ülke genelinde artan suç oranları ve silah şiddeti konularını görüşmek üzere New York'ta kentin yeni Belediye Başkanı Eric Adams ile bir araya geldi.

New York Polis Departmanında açıklamalarda bulunan Biden, kentlerdeki suç oranları ve silah şiddetini azaltmanın yolunun polis bütçesini kesmek olmadığını söyledi.

Biden, "Suçla mücadelenin yolu sokakları terk etmek değil, polis ve toplumun bir araya gelerek güven inşa etmesi ve güvenliğimizi sağlaması. Bunun yolu polis bütçesini kesmek değil, size araç, eğitim ve finansman sağlamak." dedi.

Suçla mücadele için 350 milyon dolar ilave finansman ayrılacağını belirten Biden, polis departmanlarının küçültülmesine ve bütçesinin kesilmesine karşı çıktı.

Polis bütçesinin kesilmesi tartışmaları, ABD'nin Minneapolis kentinde siyahi Amerikalı George Floyd'un polis şiddeti sonucu ölümünün ardından gündeme gelmişti ve ülkede hala tartışılmaya devam ediyor.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, ABD'de silah şiddetiyle mücadelede polis bütçesinin kesilmesine 'hayır' dedi - Son Dakika


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