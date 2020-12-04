Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim - Son Dakika
BBC

Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim

04.12.2020 03:52
Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim, System.String[]

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınını engellemek için görevdeki ilk 100 gününde Amerikan halkından maske takmalarını isteyeceğini söyledi.

ABD'nin Seçilmiş Başkanı Joe Biden, koronavirüs salgınını engellemek için görevdeki ilk 100 gününde Amerikan halkından maske takmalarını isteyeceğini söyledi.

CNN televizyonuna konuşan Biden, her bir Amerikalı'nın maske takması halinde Covid-19 vakalarında "önemli bir azalma" olacağını belirtti.

Biden ayrıca, tüm kamu binalarında maske takılması talimatı da vereceğini belirtti.

Koronavirüs salgınında ABD'de 14 milyon vaka kayıtlara geçti ve 275 bin kişi hayatını kaybetti.

Biden "Yemin ettiğim ilk gün, halktan 100 gün maske takmalarını isteyeceğim. Maskeli 100 gün sadece, sonsuza kadar değil. 100 gün" dedi.

Biden ayrıca "Bunu yaparsak önemli bir azalma olacağını düşünüyorum, aşıyla ve maskeyle birlikte sayıları önemli ölçüde düşürebiliriz" diye konuştu.

Anayasa uzmanları, ABD Başkanları'nın Amerikalılar'a maske takma emri verme hakkı olmadığını söylüyor. Ancak Biden söyleşide, kendisinin ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in maske takarak örnek olacğaını söyledi.

Başkanların ABD hükümeti mülkleri üzerinde yetkisi var ve Biden da bu yetkiyi kullanacağını belirtti ve "Federal binalarda maske takılması emri vereceğim" dedi.

Biden "Ulaşım, eyaletler arası ulaşım, uçaklarda, otobüslerde vb. maskeli olmalısınız" dedi.

ABD havayolları, havaalanları ve toplu taşıma sistemlerinin çoğunda yolcu ve çalışanların maske takması şu anda da zorunlu.

Biden ayrıca, Beyaz Saray Sağlık Danışmanı ve bulaşıcı hastalıklar uzmanı Dr. Anthony Fauci'yi görevinde tutacağını kaydetti.

Biden, aşıların güvenliği alanındaki kaygıları dağıtmak için kamuoyu önünde aşı olmaktan da memnun olacağını vurguladı.

Eski başkanlar, Barack Obama, George W Bush ve Bill Clinton, kamuoyu önünde aşı olacaklarını belirtmişti.

Seçilmiş Başkan Yardımcısı Kamala Harris, Trump'ın başkanlığı döneminde sağlık yetkilileri tarafından onaylanan herhangi bir aşıya güvenmediğini söylediği için, Cumhuriyetçi Partililer'den eleştiri almıştı.

Pew Araştırma Merkezi'nin çalışmasına göre şu anda Amerikan halkının yüzde 60'ı koronavirüs aşısı olmaya hazır olduğunu söylüyor. Bu oran Eylül ayında yüzde 51'di.

Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim

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Son Dakika Dünya Biden: ABD halkından 100 gün maske takmalarını isteyeceğim - Son Dakika Dünya

BBC

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