Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi - Son Dakika
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Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

01.03.2022 00:26
Biden, ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini söyledi

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, nükleer silahları ve hipersonik füzeleri de kapsayan "caydırıcı güçlerini" özel savaş görevi durumuna geçirmesinin ardından ABD'lilerin nükleer savaş endişesi taşımaması gerektiğini kaydetti.

Biden, Beyaz Saray'da siyahiler ve siyahi hakları ile ilgili bir konuşma yaptı.

Konuşmanın ardından salonda bulunan bir gazeteci, "Amerikalılar, Rusya'nın Ukrayna işgalinin daha büyük bir nükleer çatışmayı doğuracağından endişe etmeli mi?" diye sordu.

ABD Başkanı Biden, söz konusu soruya, "Hayır" yanıtını verdi.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Nükleer, Rusya, Savaş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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