Biden, ABD'nin BM Güvenlik Konseyinin daimi ve daimi olmayan üye sayısının artırılmasını, Afrika , Latin Amerika ve Karayip ülkelerinin de Konseye alınmasını desteklediğini söyledi.

Kaynak: AA

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