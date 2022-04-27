Biden, ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Albright'ın cenaze törenine katıldı - Son Dakika

ABD Başkanı Joe Biden, 23 Mart'ta yaşamını yitiren ABD'nin ilk kadın Dışişleri Bakanı Madeleine Albright'ın cenaze töreninde "demokrasi" mesajı verdi.

Biden, Washington Ulusal Katedrali'nde Albright için düzenlenen cenaze törenine katıldı.

Törende yaptığı konuşmada Albright'ı bir "özgürlük savaşçısı" olarak nitelendiren Biden, "NATO'nun bugün hala güçlü olmasının nedeni Albright'tır." dedi.

Biden, şu anda dünya için önemli bir dönüm noktasında bulunulduğunu ve demokrasinin korunması gerektiğini belirterek, "Şu anda demokrat ve otokrat milletler arasında ciddi bir mücadele var." dedi.

Törene, Biden'ın yanı sıra ABD'nin eski başkanları Barack Obama ve Bill Clinton eşleriyle katıldı.

Albright kimdir?

Eski ABD Başkanı Bill Clinton tarafından 1993'te ABD'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği görevine atanan Albright, 1997-2001 döneminde de dışişleri bakanı olarak görev yapmıştı.

1937'de Çekoslovakya'nın Prag şehrinde Yahudi bir ailede doğan ve Çek diplomatı babasının Nazi ve Komünist rejimden kaçması üzerine 11 yaşında ABD'ye göç eden Albright, görevi sırasında NATO'nun genişlemesini ve eski Yugoslavya'ya askeri müdahale yapılmasını güçlü şekilde teşvik etmişti.

Albright'ın, ABD televizyonundaki "60 Dakika" programında, sunucunun Irak'a uygulanan ambargo sonucu Hiroşima'dan daha fazla, yarım milyon çocuğun öldüğü, buna değip değmediği sorusuna verdiği "Bu çok zor bir seçimdi ancak bu bedele değdiğini düşünüyorum." şeklindeki cevabı dünyada tepkilere neden olmuştu.

En son şubatta New York Times'ta, Ukrayna'ya saldırı hazırlığı yapan Rusya'nın bu girişiminin "tarihi bir hata" olacağını savunan Albright, 23 Mart'ta hayatını kaybetmişti.