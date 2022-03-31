Biden, ABD'nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak - Son Dakika
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Biden, ABD'nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak

31.03.2022 18:47
Biden, ABD'nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakacak

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD'nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı duyuruldu.

Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, ABD Başkanı Joe Biden'ın Rusya- Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD'nin stratejik rezervlerinden günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılması yönünde karar aldığı duyuruldu.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, ABD Başkanı Joe Biden artan petrol fiyatları için harekete geçti. Beyaz Saray tarafından yapılan yazılı açıklamada, Biden'ın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle artan petrol fiyatları ile mücadele için ABD'nin stratejik rezervinden 6 ay boyunca günde 1 milyon varil petrolü serbest bırakılmasını yönünde karar aldığı duyurularak, Biden'ın bu kararı ilerleyen saatlerde resmi olarak duyuracağı ifade edildi. Açıklamada, "Müttefikler ve ortaklarla istişareden sonra, Başkan, önümüzdeki altı ay boyunca her gün ortalama bir milyon varil daha piyasaya sürerek, tarihin en büyük petrol rezervi salınımını açıklayacak. Bu sürümün ölçeği emsalsizdir. Bu rekor sürüm, yerli üretimin artacağı yıl sonuna kadar köprü görevi görecek tarihi miktarda arz sağlayacaktır" denildi.

BEYAZ SARAY, PUTİN'İ "DİKTATÖR" OLARAK NİTELENDİRDİ

ABD'nin dünyanın en büyük petrol üreticisi ve net enerji ihracatçısı olduğu belirtilen açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin "diktatör" olarak nitelendirilerek, "Buna rağmen, yarım dünya uzaklıktaki bir diktatörün eylemleri ABD'li ailelerin cüzdanlarını hala etkileyebilir. Başkan, petrole olan bağımlılığımızı tamamen azaltmaya odaklanan gerçek enerji bağımsızlığına ulaşma taahhüdünü açıklayacak" ifadeleri kullanıldı.

PETROL VE GAZ ÇIKARTMAYAN ENERJİ ŞİRKETLERİNE CEZA GELEBİLİR

Açıklamada ayrıca, Biden'ın Kongre'yi kamu arazilerini kiralayan ancak petrol ve gaz çıkartmayan enerji şirketlerine de mali cezalar uygulanması yönünde çağrı yapacağı belirtildi

BİDEN, DAHA ÖNCE İKİ KEZ STRATEJİK REZERVLERDE BULUNAN PETROLÜ SERBEST BIRAKMIŞTI

Biden, daha öncede artan petrol fiyatlarını baskılamak amacıyla iki kez stratejik rezervlerde bulunan petrolün serbest bırakılmasını emretmişti. Biden yönetimi, geçtiğimiz sene kasım ayında diğer ülkelerle koordineli olarak stratejik rezervlerinden 50 milyon varil petrolü, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasının ardından ise 30 milyon varil petrolü serbest bırakılması emri vermişti.

ABD Enerji Bilgi Yönetim İdaresi verilen göre, ABD'de günde ortalama 21 milyon varil petrol kullanılıyor ve bu tüketimin yaklaşık %40'ının benzin olduğu belirtildi. ABD Enerji Bakanlığı'na göre ise, 25 Mart itibariyle ABD rezervlerinde 568 milyon varilden fazla petrol bulunuyor.

(İHA)

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Kaynak: İHA

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