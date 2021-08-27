Biden, ABD'NİN tahliye edeceği isimlerin listesini Taliban'a verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Kabil'deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısında 13 ABD askerinin yaşamını yitirmesinin ardından Beyaz Saray'da bir basın toplantısı düzenledi. Konuşmasına "Zor bir gün." ifadesiyle başlayan Biden, Taliban'a 'isim listesi' verildiği iddialarına da canlı yayında açıklık getirdi.

LİSTE İDDİALARINI DOĞRULADI

Biden, konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Bazı durumlarda askerlerimizin, Taliban'daki mevkidaşları ile irtibata geçip, 'Şu kadar kişiyle şöyle bir otobüs geliyor, bu otobüse ya da bu gruba geçiş izni vermenizi istiyoruz' dediği durumlar evet, oldu. Size bir isim listesinden söz edemem ama bazı listelerin olmadığını da söyleyemem. Bu tarz durumlarda otobüslerdeki kişilerin listesi verilmiştir" dedi.