Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı

18.10.2022 16:52
Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir salgın durumunda 12 saat içinde teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesinin hedeflendiği yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, yeni bir salgın durumunda 12 saat içinde teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesinin hedeflendiği yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı.

Biden, gelecekteki salgınlar ve biyolojik tehditlere karşı ulusal biyosavunma stratejisini duyurdu.

Stratejide, 20 federal kuruluşun, salgınların ve biyolojik tehditlerin erkenden belirlenmesi, bu salgınların endemik hale gelmesinin ve biyolojik vakaların engellenmesi ve epidemiklerin etkilerinin azaltılması konusu öne çıkıyor.

Üst düzey bir yetkili, "Kovid-19 kadar kötü ya da bundan daha kötü başka bir salgın riskinin gerçek bir tehdit olduğunu biliyoruz." ifadesini kullandı.

Stratejide ayrıca anlık salgınlar ya da biyolojik tehditlerde, toplumun, ekonominin ve çevrenin korunması konuları da ele alınıyor.

Salgın durumlarında ise 12 saat içinde yeni virüse dair teşhis kitlerinin, 100 gün içinde ise aşının geliştirilmesi hedefleniyor.

YORUMLAR
500
Biden, ülke genelinde kürtajın yasaklanmasına ilişkin tasarıyı veto edeceğini duyurdu Biden, ülke genelinde kürtajın yasaklanmasına ilişkin tasarıyı veto edeceğini duyurdu Anket: Seçmenlerin sadece yüzde 33'ü 2024'te Biden'ı tekrar seçmeyi düşünüyor Anket: Seçmenlerin sadece yüzde 33'ü 2024'te Biden'ı tekrar seçmeyi düşünüyor
Kaynak: AA

Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
20:13 Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den muhalefete "adaylık" çağrısı: Televizyonda tartışalım, var mısınız?
18:48 Alkol ve tütün mamulleriyle ilgili 11 maddelik yasa teklifi TBMM'de! Kaçak üretime hapis cezası verilecek
18:48 Cinsiyet değiştirip kadın olmuştu! Ünlü fenomen Beren Güney, pantolonunun önünü açıp poz verdi
18:33 CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Çok kritik bir eşikteyiz" diyerek Kasım ayını işaret etti: Bay Kemal'i bekleyin
18:21 Rusya'da 9 katlı bir apartmana düşen uçak kazasında bilanço ağırlaşıyor: 13 ölü, 19 yaralı
17:59 Görsel dikkat becerisine güvenenler baktı ama bulamadı! İşte 150 kişinin göremediği kurtlar
17:51 5 ay önce öldürülen hurdacı Seyfettin Çabuk cinayeti aydınlatıldı: Katil zanlısı 'enişte' çıktı
17:32 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Söyledim, kulak arkası ettiler" ifadelerini kullandığı Fransız çimento üreticisi Lafarge, DEAŞ'a yardım ettiğini kabul etti
16:57 Nitelikli dolandırıcılık suçundan yargılanıyorlardı! Safiye Soyman ve eşi Faik Öztürk beraat etti
16:43 Anaokulunda feci olay! Küçük çocuğun üzerine kaynar su döküldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.10.2022 21:11:37. #1.11#
SON DAKİKA: Biden, ABD'nin yeni biyolojik savunma stratejisini açıkladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement