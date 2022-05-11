Biden: "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" - Son Dakika
Üye Girişi

Biden: "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir"

11.05.2022 21:54
Biden: "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir"

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini belirterek, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini belirterek, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." dedi.

Biden, Illionois eyaletindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretimin önemi hakkında konuştu.

ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Ukrayna savaşıyla ilgilendiğini dile getiren Biden, "Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olduğunu ve şu anda silolarında bulunan 20 milyon ton tahılın Rusya nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşamadığını belirtti.

G7 ülkelerinin tüm dünyada gübre stokunu artırmak için çabalayacağının altını çizen Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

YORUMLAR
500
Bakan Kirişci: 207 ülkeye 2 binden fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmekteyiz Bakan Kirişci: 207 ülkeye 2 binden fazla tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirmekteyiz Bakan Kirişci: 'Türkiye, tarım ve orman sektörlerinde kendine yeten net ihracatçı bir ülkedir' Bakan Kirişci: 'Türkiye, tarım ve orman sektörlerinde kendine yeten net ihracatçı bir ülkedir'

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden: 'ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir' - Son Dakika


Son Dakika
21:41 Bakan Nuri Ersoy'dan gece müzik kısıtlamasıyla ilgili gündem yaratacak sözler: Ses kirliliği var işin içinde
21:37 Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan Mesut Özil, Rıdvan Dilmen ile buluştu
21:36 Ülkemizde 11 Mayıs günü koronavirüs nedeniyle 1670 vaka tespit edildi, 9 kişi vefa etti
20:49 Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu için "Görevi kötüye kullanmak" iddiasıyla savcılığa gidildi!
20:34 "Kocamla 10 yıldan bu yana cinsel ilişkiye girmiyoruz" diyen kadın yardım istedi
20:33 Deneyimli teknik adam Çağdaş Atan'dan şaşırtan sürpriz! İşte yeni takımı
20:02 HDP'nin mülteciler sorununu araştırma önerisi reddedildi!
20:00 Şüpheli araç kovalayan motosikletli polis memurları tıra çarptı!
19:59 UEFA'da yeni turnuva hazırlığı! Süper Kupa tarih oluyor
19:24 Uğurcan Çakır'ın sözleri ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar Volkan Demirel videolarıyla cevap verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.05.2022 22:01:43. #1.13#
SON DAKİKA: Biden: "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement