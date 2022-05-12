Biden: "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" - Son Dakika
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Biden: "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir"

12.05.2022 08:11

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini belirterek, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir.

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna savaşı nedeniyle dünyanın önemli gıda tedarikini engellediğini belirterek, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." dedi.

Biden, Illionois eyaletindeki bir çiftliği ziyaret ederek ülke içi üretimin önemi hakkında konuştu.

ABD'nin ülke içinde artan enflasyonla mücadele ederken yurt dışında da Ukrayna savaşıyla ilgilendiğini dile getiren Biden, "Ukrayna savaşı dünyanın en önemli gıda kaynaklarını kesti." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna'nın dünyanın en büyük buğday üreticisi olduğunu ve şu anda silolarında bulunan 20 milyon ton tahılın Rusya nedeniyle ihtiyaç sahibi ülkelere ulaşamadığını belirtti.

G7 ülkelerinin tüm dünyada gübre stokunu artırmak için çabalayacağının altını çizen Biden, "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir
Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir
Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir
Biden: ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir

YORUMLAR
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Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Ukrayna, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Biden: "ABD, Ukrayna'nın tarım ihracatı açığını doldurabilir" - Son Dakika
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