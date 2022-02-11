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Biden: "ABD vatandaşları derhal Ukrayna'dan ayrılmalı" - Son Dakika

Biden: "ABD vatandaşları derhal Ukrayna'dan ayrılmalı"

11.02.2022 10:51
Biden: "ABD vatandaşları derhal Ukrayna'dan ayrılmalı"

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya-Ukrayna krizine yönelik yaptığı açıklamada, "ABD vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi.

ABD Başkanı Joe Biden, Rusya- Ukrayna krizine yönelik yaptığı açıklamada, "ABD vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" dedi. ABD'lilerin tahliyesi için Ukrayna'ya asker göndermeyeceğini vurgulayan Biden, "ABD ve Rusya birbirlerine ateş açmaya başlarsa bu bir dünya savaşı olur" ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Joe Başkan, ABD'li yayın kuruluşu NBC News kanalına başta Rusya-Ukrayna krizi olmak üzere gündemdeki konularla ilgili röportaj verdi. Biden Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline yönelik tehdidin devam ettiğini belirterek, "ABD vatandaşları derhal ülkeden ayrılmalı" ifadelerini kullandı. "Bu bir terör örgütüyle uğraşmaya benzemiyor" diyen Biden, "Dünyanın en büyük ordularından biriyle karşı karşıyayız. Bu çok farklı bir durum ve işler çabucak çığrından çıkabilir" şeklinde konuştu. Biden, gazeteci Lester Holt'un hangi durumda ülkeden ayrılan ABD'lilerin tahliyesi için Ukrayna'ya asker gönderebileceği yönündeki soruya ise, "Hiçbir senaryoda" şeklinde yanıt verdi. Biden, "ABD ve Rusya birbirlerine ateş açmaya başlarsa bu bir dünya savaşı olur. Hiç olmadığımız kadar farklı bir dünyadayız" dedi.

Biden, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in "Ukrayna'yı işgal edecek kadar aptal olması durumunda ABD vatandaşlarına olumsuz etkisi olacak bir şey yapmama konusunda akıllı olduğunu umduğunu" söyledi. Holt'un "Bunu ona (Putin'e) söylediniz mi" şeklindeki sorusunu Biden, "Evet" diye yanıtladı.

Biden'ın röportajının yalnızca bir bölümü yayınlanırken, tamamı pazar günü kamuoyuna sunulacak.

ABD DIŞİŞLERİ BAKANLIĞINDAN SEYAHAT UYARISI

Biden'ın röportajından önce ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada ise Ukrayna seyahat uyarısı yapıldı. Ayrıca ABD'nin "Ukrayna'nın herhangi bir yerinde Rus askeri harekatı olması durumunda ABD vatandaşlarını tahliye edemeyeceği" vurgulandı. Ülkeyi terk etmeye çalışan ABD vatandaşlarına yardım etmek de dahil olmak üzere düzenli konsolosluk hizmetinin "ciddi şekilde etkileneceği" ifade edildi.

(İHA)

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Joe Biden, Ukrayna, Rusya, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

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