Biden, ABD'ye mülteci akınından Putin'i sorumlu tuttu - Son Dakika
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Biden, ABD'ye mülteci akınından Putin'i sorumlu tuttu

09.06.2022 04:27
Biden, ABD'ye mülteci akınından Putin'i sorumlu tuttu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesine yönelik artan mülteci akınının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle kötüleşen küresel ekonomi olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkesine yönelik artan mülteci akınının nedeninin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı savaş nedeniyle kötüleşen küresel ekonomi olduğunu belirtti.

Biden, Los Angeles kentinde gerçekleşen "Amerika Ülkeleri Zirvesi"nin resmi açılış töreninde, kuzey ve güney Amerika ülkelerinin liderlerine hitap etti.

Hitabının başında protesto ile karşılaşan Biden, yutkunarak konuşmasını sürdürdü.

Biden, demokrasinin kalkınmadaki en önemli etken olduğunun altını çizerek, ülkeler arasındaki iş birliği ile demokrasinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

Özellikle orta ve güney Amerika ülkelerinden ABD'ye yönelik mülteci akınına da değinen Biden, "Küresel enflasyon baskıları Putin'in Ukrayna'ya karşı başlattığı zalimce savaşla daha da kötüleşti. Ailelerin ihtiyaçlarını karşılaması daha da zorlaştı. Tüm bu faktörler batı yarımkürede mülteci akınına sebep oluyor." diye konuştu.

Biden, konuşmasında Amerika kıtası ülkeleri ile yeni bir ekonomik ortaklık kurulduğunu ve bunun da ekonomilerin şahlanmasına yardımcı olacağını belirtti.

Öte yandan Biden'ın konvoyunun geçtiği bölgelerde birçok gösterici ABD Başkanı'nı protesto etti.

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Kaynak: AA

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