Öte yandan Biden, imzaladığı kararname ile Abe için tüm federal kurumlardaki ABD bayraklarının yarıya indirilmesi talimatı verdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika › Güncel › Biden, Abe için Japonya'nın Washington Büyükelçiliğinde açılan taziye defterini imzaladı - Son Dakika

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