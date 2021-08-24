Taliban'ın tahliyeler için "Süreyi uzatmıyoruz" çıkışına ABD ve Almanya'dan ilk yorum - Son Dakika

Taliban, bugün Afganistan'da yönetimi devraldıktan sonra 3. basın toplantısını gerçekleştirdi. Yoğun güvenlik önlemleri ve sıkı denetimler altında gerçekleştirilen toplantıya Türkiye'den de gazeteciler katıldı. Toplantıda tahliye süreçleriyle ilgili konuşan Taliban Sözcüsü Zabihullah Mücahid, daha önce kararlaştırılan son süre 31 Ağustos'un geçerliliğini koruduğunu ve bu süreye kadar tahliyelerin bitirilmesi gerektiğini söyledi. Bu açıklamaların ardından gözler ne diyecekleri merak edilen Amerika ve Avrupa'ya çevrildi.

ABD DE TARİHE SADIK KALACAK

ABD basınının Beyaz Saray yetkililerine dayandırdığı haberine göre, Biden bu sabah G-7 liderleri ile yaptığı görüşmenin ardından Afganistan'daki tahliye ve çekilme sürecine ilişkin kararını verdi. Yetkililer, dün Pentagon'un Biden'a tahliye sürecini 31 Ağustos'tan sonrasına uzatmaması yönünde tavsiye verdiğini, Biden'ın ise bu tavsiyeye uyarak 31 Ağustos tarihine sadık kalacağını aktardı.

ACİL DURUM PLANI TALEP ETTİ

Ayrıca yetkililer, Biden'ın bu sürenin uzaması durumunda Pentagon'dan acil durum planı hazırlamasını istediğini de sözlerine ekledi. Taliban Sözcüsü Zabibullah Mücahid, bugün düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'dan tahliyelerin, yabancı güçlerin geri çekilmesi için belirlenen 31 Ağustos'a kadar tamamlanması gerektiğini söylemişti.

MERKEL: G-7'DE UZATILMADI

Taliban'ın açıklamalarının ardından Almanya Başbakanı Angela Merkel de konuyla ilgili açıklama yaptı. Merkel, "G-7 toplantısında tahliyeler için ön görülen 31 Ağustos süresi uzatılmadı. ABD olmadan tahliyelere devam etmemiz mümkün değil" dedi.