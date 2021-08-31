Üye Girişi
Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu - Son Dakika
BBC

Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu

31.08.2021 23:12
Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu, System.String[]

Afganistan'dan tahliye operasyonlarının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaparak son durumu değerlendirdi.

Afganistan'dan tahliye operasyonlarının tamamlanmasının ardından ABD Başkanı Joe Biden ulusa sesleniş konuşması yaparak son durumu değerlendirdi.

Kabil'deki tahliye operasyonunu "olağanüstü başarılı" sözleriyle niteleyen Biden, Afganistan'da kalan son Amerikalıların da ülkeden çıkarılması hedefine bağlı olmaya devam ettiklerini vurguladı. Biden, "Yaklaşık 200 Amerikalı hala Afganistan'da ve bazıları ülkeden ayrılmak istiyor. İsterlerse tüm Amerikalıları Afganistan'dan çıkarmaya kararlıyız" dedi.

Biden, IŞİD'in Horasan kolu olarak bilinen IŞİD-K'ya karşı mücadelelerinin devam edeceğini "Sizinle işimiz bitmedi" sözleriyle dile getirdi ve "Bunu yapmak için orada olmamız gerekmiyor" ifadelerini de ekledi.

"Amerikan halkına dürüst davranma zamanı" diyen Biden, ABD askerlerini yeniden bölgeye göndermenin bir amacının olmayacağını söyledi.

ABD birlikleri, Taliban'la üzerinde anlaştıkları 31 Ağustos tarihinde tahliye operasyonunu tamamlayarak Afganistan'ı tamamen terk etti.

Yetkililer, Afganistan'da askeri misyonun tamamlandığını ancak ülkeden ayrılamayanlara yardım etmek için diplomatik misyonun devam edeceğini belirtti.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise bugün itibarıyla Kabil'deki diplomatik faaliyetlerini askıya aldıklarını ve bu faaliyetleri Katar'ın başkenti Doha'dan yürüteceklerini söylemişti.

ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanı General Kenneth McKenzie basın toplantısında, "Afganistan'dan çekilmemizin ve Amerikan vatandaşlarının tahliyesi için girişilen askeri misyonun tamamlandığını duyurmak için buradayım" dedi.

McKenzie, ABD ve koalisyon güçlerinin uçaklarıyla 123 binden fazla sivilin tahliye edildiğini açıkladı.

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken ise Afganistan'dan çekilmeyi "büyük bir askeri, diplomatik ve insani girişim" ve "ABD'nin şimdiye kadar gerçekleştirdiği en zorlu görevlerden biri" olarak nitelendirdi.

Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu
Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu
Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu
Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu

Tam Gemi Şok Denemeleri, Afganistan, Joe Biden, Kabil, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu - Son Dakika Dünya

BBC

YORUMLAR
500

Son Dakika

2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu 23:18 2 gündür her yerde aranan gencin cansız bedeni barajın tahliye havuzunda bulundu ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi 23:04 ABD Başkanı Biden, hedeflerindeki DEAŞ'a sert sözlerle yüklendi: Sizinle daha işimiz bitmedi Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım 22:38 Ali Koç transferlerle ilgili net mesajlar verdi, ayrılmayan ismi de uyardı: Sorun çıkartana sorun yaratırım
Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı 21:58 Peru'da otobüs uçuruma düştü: 29 ölü, 22 yaralı Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş 20:41 Cinnet getiren imam, dere kenarına götürdüğü çocuklarının kafalarına birer el ateş ederek öldürmüş Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı 20:37 Tır ile otomobilin çarpışması sonucu anne öldü, oğlu yaralandı
Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor 20:10 Fenerbahçe, Senegalli futbolcu M'Baye Niang'a imza attırıyor Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu 18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu

Son Dakika Haberleri
18:59 Cami imamı baba, 4,7 ve 11 yaşındaki kız çocuklarını öldürdü
18:48 Hülya Avşar ve İbrahim Tatlıses bir araya geldi! İkili, "Haydi Söyle" şarkısı ile düet yaptı
18:45 Duvardan sızan sarı su, komşuları şüphelendirdi, yaşlı adam evinde ölü bulundu
18:26 Taliban kontrolündeki Kabil Havaalanı, Türk basını tarafından görüntülendi
18:15 Süper Lig'de ayrılık! Teknik adam Ünal Karaman, Göztepe'den ayrıldı
18:11 Aşı olan kişilere 'kobay' ve 'mal' diye hitap eden antrenör, koronavirüsten hayatını kaybetti
18:10 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı
18:09 Benfica ve Beşiktaş, şartlarda büyük ölçüde anlaştı
18:05 2 milyon 600 bin takipçisi bulunan instagram fenomeni Mercedes Morr, evinde ölü bulundu
18:03 Cem Uzan, eski TMSF Başkanı Ahmet Ertürk ve üyelere hakaretten 2 yıl 4 ay hapis istemiyle yargılanacak
Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu Türk Sanat Müziği sanatçısı İnci Çayırlı, 86 yaşında hayata gözlerini yumdu         
23:25
Niğde Belediye Meclis Üyesi Sayın, iş yerinde intihar etti Niğde Belediye Meclis Üyesi Sayın, iş yerinde intihar etti         
23:12
Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor Meteoroloji perşembe günü için uyardı! Tam 41 kente sağanak yağış geliyor         
22:55
Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi Otomobil çarpan 4 yaşındaki çocuk öldü! Kazadan sonra toplanan halk, trafik ışığı istedi         
22:27
Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular Kıza AVM'de tecavüz edip, videoya çektiler! Annesini davadan vazgeçirmek için çirkin teklif sundular         
21:25
Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı Neredeyse bambaşka birine dönüştü! Survivor Berna Keklikler'in son pozları hayran bıraktı         
20:39
Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 31 Ağustos günü koronavirüs nedeniyle 252 kişi vefat etti, 21 bin 893 yeni vaka tespit edildi         
20:32
2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti 2 saatte transferin seyri değişti! Halil Dervişoğlu Fenerbahçe'yi değil, Sarı-Kırmızılı formayı seçti         
18:57
Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi Kaçış rampası ölüm rampasına dönüştü! Kamyondaki 4 kişi feci şekilde can verdi         
18:36
Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel koronavirüse yakalandı         
18:11
Lunaparkta bindiği Lunaparkta bindiği "kamikaze"de fenalaşan 19 yaşındaki genç kız, hayatını kaybetti         
17:58
21 yaşındaki genç, 21 yaşındaki genç, "Yavaş git" uyarısı yapan kişiye kurşun yağdırdı         
17:14
Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı Getir, alışveriş platformu N11'e ortak oluyor! İş imzaya kaldı         
17:04
45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor 45 bin lira teklif ettiler satmadı! İlk sahibi, 46 yaşındaki 'Hacı Murat'a gözü gibi bakıyor         
15:23
Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı Son dakika! Birleşmiş Milletler açıkladı: Dünya üzerinde kurşunlu benzin kullanan ülke kalmadı         
12:03
Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti Ünlü tiyatro sanatçısı Ferhan Şensoy, damar hastalıkları ve solunum yetersizliği sebebiyle hayatını kaybetti         
11:28
GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı! GTA hayranı Almanya'da canlı yayını bastı!         
09:38
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.08.2021 23:59:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Biden: Afganistan'dan çıkmak ABD için en iyi karardı, tahliye operasyonu 'olağanüstü başarılı' oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement