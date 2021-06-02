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Biden, Alaska'da Trump döneminde verilen petrol ve gaz arama ruhsatlarını askıya alacak - Son Dakika
BBC

Biden, Alaska'da Trump döneminde verilen petrol ve gaz arama ruhsatlarını askıya alacak

02.06.2021 14:30
Biden, Alaska'da Trump döneminde verilen petrol ve gaz arama ruhsatlarını askıya alacak, System.String[]

ABD hükümeti, Alaska'daki Yabani Hayatı Koruma Bölgesi'nde verilmiş petrol ve doğal gaz arama-çıkarma ruhsatlarının, çevresel değerlendirmeye tabi olarak askıya alınacağını açıkladı.

ABD hükümeti, Alaska'daki Yabani Hayatı Koruma Bölgesi'nde verilmiş petrol ve doğal gaz arama-çıkarma ruhsatlarının, çevresel değerlendirmeye tabi olarak askıya alınacağını açıkladı.

Başkan Joe Biden böylece selefi Trump'ın bölgede fosil yakıt ve mineral çıkarma girişimlerini artırmak üzere şirketlere petrol ruhsatları satma kararını geçersiz kılmış olacak.

Alaska; kutup ayıları, Kuzey Amerika ren geyiği (karibu) ve kurtlar da dahil olmak üzere birçok hayvan türünü barındırıyor.

Kuzey Kutup (Arktik) Bölgesi'nde yaşayan yerli halkların liderleri Biden'ın kararını memnuniyetle karşıladı. Cumhuriyetçiler ise karara itiraz ediyor.

78 bin kilometrekarelik bir alanı kaplayan Arktik Yabani Hayatı Koruma Bölgesi (ANWR) "ABD'nin el değmemiş son toprakları" olarak nitelendiriliyor.

Zengin petrol yataklarına sahip olan bölgede petrol arama çalışmaları ile ilgili tartışmalar onlarca yıldır sürüyor.

Ancak birçok canlı türünü barındıran bölge, yerli Guçinler tarafından kutsal görülüyor.

Petrol çıkarma çalışmalarının Alaska'ya maddi katkı ve istihdam olanakları sağlayacağını savunanlara karşı, birçok kesim de bu girişimlerin çevre ve iklim açısından tehdit oluşturacağını söylüyor.

Trump, başkanlık döneminin son günlerinde, ABD içindeki fosil yakıt üretimini artırma planının bir parçası olarak Alaska'da kıyı bölgesinde petrol ve doğal gaz için ilk lisans satışına onay vermişti.

Ancak bu sektördeki şirketler, petrol fiyatlarındaki düşüş nedeniyle yenilenebilir enerjiye yöneldikleri için lisanslara ilgi göstermemiş, birçok banka da bölgedeki çalışmaları finanse etmeyeceklerini açıklamıştı.

Amerikan Washington Post gazetesinin haberine göre, bu nedenle sadece dar bir alandaki 11 noktada, 15 milyon dolar tutarında lisans satışı yapıldı ve bunların çoğunu Alaska merkezli bir kamu şirketi satın aldı.

Bölgede 11 milyar varil petrol rezervinin olduğu, ancak yol ve diğer altyapı eksikliklerinin bu işi fazla masraflı kıldığı ifade ediliyor.

Biden, seçim kampanyasında Alaska'da doğanın korunması vaadinde bulunmuş, göreve gelince de lisanslara ilişkin çevresel etki raporlarının gözden geçirilmesi talimatı vermişti.

İçişleri Bakanlığı'nın Salı günü yaptığı açıklamada, lisans kararları sürecinde bazı eksiklikler tespit edildiği ve çevre koruma yasalarının gerektirdiği alternatif arayışlarının yapılmadığı ifade edildi.

Beyaz Saray İklim Danışmanı Gina McCarthy, Biden'ın, "eski yönetimin son günlerinde, bu özel bölgenin karakterini tümüyle değiştirebilecek türden kararların alınmasıyla ilgili incelemeler sürecinde, İçişleri Bakanlığı'nın lisansları askıya almasını memnuniyetle karşıladığını" söyledi.

Biden göreve geldikten sonra, kamuya ait arazide yeni petrol ve doğal gaz lisanslarının dondurulmasını amaçlayan başkanlık emirleri imzaladı ve karbon salımını azaltma sözü verdi.

Biden, Alaska'da Trump döneminde verilen petrol ve gaz arama ruhsatlarını askıya alacak
Biden, Alaska'da Trump döneminde verilen petrol ve gaz arama ruhsatlarını askıya alacak
Biden, Alaska'da Trump döneminde verilen petrol ve gaz arama ruhsatlarını askıya alacak

Amerika Birleşik Devletleri, Doğalgaz, Alaska, Petrol, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya Biden, Alaska'da Trump döneminde verilen petrol ve gaz arama ruhsatlarını askıya alacak - Son Dakika Dünya

BBC

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