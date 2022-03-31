Biden, ardı ardına saldırıların yaşandığı İsrail'e başsağlığı diledi - Son Dakika
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Biden, ardı ardına saldırıların yaşandığı İsrail'e başsağlığı diledi

31.03.2022 02:44
Biden, ardı ardına saldırıların yaşandığı İsrail'e başsağlığı diledi

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'de son 1 haftada ardı ardına yaşanan ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarla ilgili başsağlığı diledi.

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail Başbakanı Naftali Bennett ile yaptığı telefon görüşmesinde, İsrail'de son 1 haftada ardı ardına yaşanan ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği saldırılarla ilgili başsağlığı diledi.

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, Biden ve Bennett'in bugün bir telefon görüşmesi yaptığı belirtilerek, "Biden, Bennett'e İsrail'in çeşitli kentlerinde düzenlenen ve 11 kişinin yaşamını yitirdiği korkunç terör saldırılarından dolayı taziyelerini sundu." ifadesine yer verildi.

Biden'ın terör tehdidi konusunda İsrail'e desteğinin tam olduğunu söylediği aktarılan açıklamada, iki liderin İsrail'in bazı Arap ülkeleri ile normalleşme sürecini ele aldığı da belirtildi.

Açıklamada, "Başkan Biden, vatandaşlarına karşı tehditlerle mücadelede İsrailli müttefiklerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını bildirdi." ifadesi yer aldı.

İsrail'deki saldırılar

İsrail'de son 1 hafta içinde ardı ardına 3 saldırı yaşanmıştı.

Ülkenin güneyindeki Birusseba kentinde 22 Mart'ta düzenlenen bıçaklı saldırıda 4 İsrailli hayatını kaybetmişti. Saldırganın DEAŞ sempatizanı olduğu ve daha önce "güvenlikle ilişkili" suçlardan hapis yattığı belirtilmişti.

Hadera şehrinde ise 27 Mart akşamı iki saldırganın açtığı ateş sonucu 2 polis ölmüş, 3 polis yaralanmıştı. İsrail polislerini hedef alan saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlenmişti.

Tel Aviv'in doğusundaki Beni Barak kentinde 29 Mart akşamı düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Naftali Bennett, Joe Biden, İsrail, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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