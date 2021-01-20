Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı'na çelenk bıraktı - Son Dakika

Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı'na çelenk bıraktı

20.01.2021 23:42
Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı'na çelenk bıraktı, System.String[]

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, beraberinde eşi Jill Biden ve eski başkanlar ile Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki törene katılarak çelenk bıraktı.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, beraberinde eşi Jill Biden ve eski başkanlar ile Arlington Ulusal Mezarlığı'ndaki törene katılarak çelenk bıraktı.

ABD'nin 46. Başkanı Joe Biden, Kongre binasında düzenlenen yemin töreni ile resmen göreve başladı. Yemin töreninin ardından ilk belgelerini imzalayan Biden, imza töreni sonrasında da Başkent Bölgesi Ortak Görev Gücü Komutanı'nın ev sahipliğinde düzenlenen etkinlikte askeri birliklerin hazır olup olmadığını değerlendirdi. Söz konusu etkinliğin ardından Biden, beraberinde eşi Jill Biden ve eski ABD Başkanları Barack Obama, George W. Bush ve Bill Clinton ve eşleri ile Arlington Ulusal Mezarlığı'na gitti. Biden, Arlington Mezarlığı'ndaki törende askeri anıta çelenk bıraktı.

Mezarlıktaki çelenk bırakma töreninin ardından Biden ve eşi, Beyaz Saray'a doğru yola çıktı.

(İHA)

Amerika Birleşik Devletleri, Jill Biden, Joe Biden, Kongre, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden, Arlington Ulusal Mezarlığı'na çelenk bıraktı - Son Dakika


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