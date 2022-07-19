Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini memnuniyetle karşıladı

19.07.2022 16:44
Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini memnuniyetle karşıladı

ABD Başkanı Joe Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine başlamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

ABD Başkanı Joe Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım müzakerelerine başlamasını memnuniyetle karşıladığını bildirdi.

Biden, yaptığı yazılı açıklamada, "ABD, AB'nin Arnavutluk ve Kuzey Makedonya ile katılım müzakerelerini başlatarak Batı Balkanlar'ın Avrupa-Atlantik toplumuna katılmasına desteğini önemli bir adım olarak değerlendiriyor ve memnuniyetle karşılıyor." ifadesine yer verdi.

Açıklamasında Rusya- Ukrayna savaşına dikkati çeken Biden, bu durumda Avrupa'nın birliğinin daha önem kazandığını ve Batı Balkanlar'ın da bu vizyona ulaşılmasında önemli olduğunu kaydetti.

Biden, şunları kaydetti:

"Batı Balkan ülkeleri insan haklarını savunmaya, demokratik reformları güçlendirmeye ve hukukun üstünlüğünü korumaya çalışırken ABD, bu ülkelerin güçlü ve güvenilir bir ortağı olmayı sürdürecektir. AB, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın son dönemde attığı adımlar, bölgede AB'ye katılmak isteyen tüm ülkelere, demokrasilerini güçlendirme sözü konusunda ilham olmalıdır."

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Balkanlar, Joe Biden, Makedonya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Biden, Arnavutluk ve Kuzey Makedonya'nın AB'ye katılım sürecini memnuniyetle karşıladı - Son Dakika
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