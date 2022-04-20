Biden, artan enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu - Son Dakika
Üye Girişi

Biden, artan enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu

20.04.2022 18:05
Biden, artan enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu savundu.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede son dönemde artan enflasyonun ve yükselen akaryakıt fiyatlarının büyük oranda sorumlusunun Ukrayna'ya savaş açan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin olduğunu savundu.

Biden, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, ülkede son dönemde ailelerin artan fiyatlarla mücadele ettiğinin farkında olduklarını belirterek, "Akaryakıt fiyatları arttığında bunu hisseden aile büyüğüdür. Çok açık konuşalım, ülkede şu anda artan fiyatların sorumlusu Kovid-19 ve Vladimir Putin'dir." görüşünü paylaştı.

Putin'in Ukrayna'ya yönelik açtığı savaşın tüm dünyada akaryakıt ve gıda fiyatlarını artırdığını kaydeden Biden, "Bunun sonuçlarını en son açıklanan enflasyon verisinde gördük. Geçen ay enflasyondaki artışın yüzde 70'i Putin'in savaşının akaryakıt ve diğer enerji fiyatlarına etkisinin bir sonucuydu." ifadesini kullandı.

Biden, artan fiyatları düşürmek için elinden geldiğini yaptığını belirterek, bu çerçevede petrol üreticileri ile görüştüğünü ve ABD'nin stratejik petrol rezervlerinden günlük 1 milyon varil petrolü piyasaya saldıklarını anımsattı.

YORUMLAR
500
ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu ABD Başkanı Biden, yüksek enflasyondan Putin'i sorumlu tuttu IMF'den finansal istikrar risklerinin arttığı uyarısı IMF'den finansal istikrar risklerinin arttığı uyarısı

Vladimir Putin, Akaryakıt, Enflasyon, Ukrayna, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, artan enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu - Son Dakika


Son Dakika
18:10 Rusya'da en zengin ismi, Putin'e açtı ağzını yumdu gözünü
18:04 İsmail Ok MHP'den gönderildi, İYİ Parti'ye gidip Akşener'in elini öptü, son durağı AK Parti oldu
18:00 Alexander Sörloth'a yapılan teklif dudak uçuklattı!
17:59 Tutuklanan İbrahim Haskoloğlu sessizliğini bozdu
17:45 İlber Ortaylı Ayasofya'nın kapısının tahrip edilme nedenini açıkladı: İmparator Kapısı denildiği için birileri rahatsız oldu
17:40 Burak Yılmaz yeni takımına imzayı atıyor!
17:20 26. Zoom Uluslararası Haber Görüntüleri Yarışması'nda haberciler yarışacak
17:07 Trabzonspor'da Anthony Nwakaeme şoku! Sakatlığı nedeniyle Adana Demirspor maçında yer alamayacak
17:00 Müge Anlı canlı yayında yanlış kişiyi aradı, ortalık savaş alanına döndü
16:50 A Milli Takım aradığı golcüyü İsviçre'de buldu!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2022 18:16:22. #1.12#
SON DAKİKA: Biden, artan enflasyon ve akaryakıt fiyatlarından Putin'i sorumlu tuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement