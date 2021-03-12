Biden; Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile görüştü Açıklaması - Son Dakika

Biden; Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile görüştü Açıklaması

12.03.2021 19:43
Biden; Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile görüştü Açıklaması, System.String[]

ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile yaptığı dörtlü toplantıda, "özgür ve açık Hint-Pasifik" bölgesinin önemini vurguladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile yaptığı dörtlü toplantıda, "özgür ve açık Hint-Pasifik" bölgesinin önemini vurguladı.

Biden, bu sabah "Quad ülkeleri" olarak nitelendirilen, Hindistan Başbakanı Nerendra Modi, Avustralya Başbakanı Scott Morrison ve Japonya Başbakanı Suga Yoşihida ile online bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının başında bir konuşma yapan Biden, "Geleceğimiz için özgür ve açık bir Hint-Pasifik bölgesi büyük önem arz ediyor. ABD, istikrarı sağlamak için sizinle, bölgedeki ortaklarımızla ve müttefiklerimizle çalışmaya hazırdır." ifadesini kullandı.

Biden, dün 1,9 trilyon dolarlık Kovid-19 ekonomik destek paketini onayladığını anımsatarak bu dönemde ekonomik iyileşmenin önemine işaret etti.

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütünün (OECD) 2021 için yüzde 3,2 olarak açıklanan ABD ekonomisinin büyüme tahmini 6,5 olarak revize ettiğini anımsatan Biden, "Bu önemli bir adımdı. Çünkü OECD, ABD'nin ekonomik büyümesinin bu yıl küresel büyümede önemli bir güç olacağını ve küresel ticaret ortaklarımızın bundan yararlanacağını da tahmin ediyor. Bunu gerçekleştirmek için, iç arz oluşturmaya ve küresel ekonomik büyümeyi sağlamaya odaklanacağız" bilgisini paylaştı.

Toplantının verimli olacağını umduğunun altını çizen Biden, gelecek yıllarda bu dörtlü grubun çalışmalarının bölgede çok önemli olacağının altını çizdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Japonya, India, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden; Avustralya, Hindistan ve Japonya liderleri ile görüştü Açıklaması - Son Dakika


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