Biden, benzin için geçici vergi muafiyeti verebileceklerini bildirdi - Son Dakika
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Biden, benzin için geçici vergi muafiyeti verebileceklerini bildirdi

20.06.2022 20:17
Biden, benzin için geçici vergi muafiyeti verebileceklerini bildirdi

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için yakın zamanda federal benzin vergisi için geçici muafiyet ilan edebileceklerini söyledi.

Biden, hafta sonu tatilini geçirmek için gittiği Delaware eyaletinin Rehoboth Beach kentinde sabah yürüyüşü esnasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Önceki gün bisikletten düşen Biden'a nasıl olduğu sorulunca, çok iyi olduğu bilgisini paylaştı.

Biden, ülkede artan benzin fiyatlarıyla mücadele için benzin vergilerinde geçici vergi muafiyet sağlayıp sağlamayacağının sorulması üzerine, "Bunu değerlendiriyorum. Verilere dayalı bir karar almayı umuyorum. Bu haftanın sonuna kadar bu konuda bir karara varacağız." ifadesini kullandı.

Biden, Ukrayna'nın AB üyeliğini olası görüyor

Ukrayna'yı ziyaret edip etmeyeceğine ilişkin ise Biden, bunun güvenlik ve ziyaretin sonuçlarının ne kadar olumlu olacağı değerlendirmesine bağlı olacağını belirtti.

Biden, gelecek hafta Avrupa'ya yapacağı ziyarette Ukrayna'nın programda olmadığını dile getirdi.

Ukrayna'nın Avrupa Birliği (AB) üyeliği başvurusuna ilişkin Biden, "Bu üyeliğin gerçekleşmesi büyük bir olasılık." dedi.

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Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biden, benzin için geçici vergi muafiyeti verebileceklerini bildirdi - Son Dakika

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