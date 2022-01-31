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Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor - Son Dakika

Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

31.01.2022 22:58

- Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi.

- Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldi

Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

WASHINGTON - ABD Başkanı Joe Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Temim bin Hamed Al Sani ile bir araya geldi. Biden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını açıkladı.

ABD Başkanı Joe Biden, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Biden görüşme öncesi yaptığı açıklamada, Katar'ı Orta Doğu'da ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planladığını duyurdu.

Biden ve Al Sani'nin Orta Doğu'da güvenlik ve refah, küresel enerji kaynakları, Afganistan ve daha fazlasını içeren bir dizi konuyu ele alması bekleniyor.

Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor
Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor
Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Beyaz Saray, Joe Biden, Katar, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden, Beyaz Saray'da Katar Emiri Al Sani ile bir araya geldiBiden, Katar'ı ABD'nin NATO dışı önemli bir müttefiki olarak belirlemeyi planlıyor - Son Dakika
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