Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis için resepsiyon verdi - Son Dakika
Üye Girişi

Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis için resepsiyon verdi

17.05.2022 03:15
Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis için resepsiyon verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

ABD Başkanı Joe Biden, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis onuruna Beyaz Saray'da verdiği resepsiyonda iki ülke arasındaki dostluğa vurgu yaptı.

Biden, bugün Oval Ofis'te görüştüğü Miçotakis ve ailesini Beyaz Saray'da düzenlediği resepsiyonda ağırladı.

İki ülke arasındaki ilişkilerin kurulmasının 201. yılını kutladıklarını belirten Biden, Yunanistan'ın ABD'nin önemli bir müttefiki olduğunu kaydetti.

Biden, iki ülke arasında savunmadan iklim değişikliğine kadar birçok alanda ilişkilerin sürdürülmesinin önemine işaret etti.

Miçotakis'e Ukrayna konusundaki adımları için de teşekkür eden Biden, Yunanistan kökenli göçmenlerin ABD toplumuna yaptığı katkılara da değindi.

YORUMLAR
500
Google Pixel 6a'nın ülkelere göre fiyatları belli oldu! Google Pixel 6a'nın ülkelere göre fiyatları belli oldu! Okinawalılar, adadaki ABD askeri üslerinden rahatsızlık duyuyor Okinawalılar, adadaki ABD askeri üslerinden rahatsızlık duyuyor

Tam Gemi Şok Denemeleri, Togo Cumhuriyeti, Beyaz Saray, Yunanistan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis için resepsiyon verdi - Son Dakika


Son Dakika
00:59 Benzin fiyatına 1 lira 70 kuruş zam yapıldı! Litre fiyatı neredeyse 23 liraya çıktı
00:43 DEVA Partisi lideri Ali Babacan, Metaverse evreninde dünyanın ilk siyasi mitingini verecek!
00:41 İsveç ve Finlandiyalılardan tepki toplayan anket cevabı! "Türkiye'ye bir saldırı olursa savunalım mı?" sorusuna olumsuz yanıt verdiler
00:31 Torrent'in sözleri futbolseverleri ikiye böldü: Türkiye dışına çıkarsanız, orada farklı bir futbol var
00:13 Erdoğan'dan El Nahyan'ın vefatı sebebiyle BAE'ye taziye ziyaretinde bulunacak
23:34 CHP, SADAT'ı Meclis gündemine taşıyor: Göreceğiz bakalım bu SADAT denilen yapıyı oylarıyla kimler kollayacak
23:30 Kerem Aktürkoğlu, "Harry Potter" sevincini neden yapmadı? Gazetecilere verdiği cevap üzdü: Yorgunum
23:10 CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Arapça çağrıda bulundu: Milletimizden çalınanlarla yapılan hiçbir şey size satılamaz
22:44 "Bir Şarkısın Sen" yarışmasının sempatik ismi Berna Karagözoğlu'nun son hali görenleri şaşırttı
22:28 Lewandowski soluğu Türkiye'de aldı! Eşinin paylaşımı taraftarı mest etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.05.2022 03:20:07. #1.11#
SON DAKİKA: Biden Beyaz Saray'da Yunanistan Başbakanı Miçotakis için resepsiyon verdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement