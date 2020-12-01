Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika

Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü

01.12.2020 01:53
Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü, System.String[]

BİRLEŞMİŞ ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

BİRLEŞMİŞ ABD başkanlığına seçilen Joe Biden, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres ile telefonda görüştü.

Joe Biden'ın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden, seçim zaferi nedeniyle kendisini tebrik eden Guterres'e teşekkür etti.

Biden ve Guterres, ABD ve BM arasında yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim değişikliği, insani yardımlar, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenliğin sağlanması ve krizlerin çözümü gibi acil küresel sorunlar için güçlü ortaklığın gerekliliğini görüştü.

Joe Biden ayrıca, Etiyopya'da artan çatışmalardan ve sivillere etkisinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.

Amerika Birleşik Devletleri, Birleşmiş Milletler, Antonio Guterres, Joe Biden, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, BM Genel Sekreteri Guterres ile telefonda görüştü - Son Dakika


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