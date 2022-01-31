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Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti - Son Dakika

Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti

31.01.2022 20:25
Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Rusya-Ukrayna oturumunun, herkesin Rusya'ya ortak bir tepki vermesi için önemli bir şans olduğunu kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyindeki (BMGK) Rusya- Ukrayna oturumunun, herkesin Rusya'ya ortak bir tepki vermesi için önemli bir şans olduğunu kaydetti.

Biden, Birleşmiş Milletler Genel Kurulunda Ukrayna-Rusya krizine ilişkin yapılan toplantıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

ABD'nin, söz konusu toplantıda, Rusya'nın Ukrayna'nın egemenliği ve toprak bütünlüğüne tehdidini tüm boyutlarıyla anlattığının altını çizen Biden, "Biz bu tehdidin sadece Ukrayna'ya değil, aynı zamanda BM Şartı ve modern uluslararası düzene etkilerini de uluslararası topluma anlattık." ifadesini kullandı.

Rusya'nın, ABD'nin ve müttefiklerinin güvenlik endişelerini çözmekte samimi olması durumunda iyi niyetle hareket edeceklerini belirten Biden, "Bunun yerine Rusya diplomasiden uzaklaşıp Ukrayna'ya saldırırsa, Rusya bunun sorumluluğunu taşır, sert ve ciddi sonuçlarla karşılaşır." değerlendirmesinde bulundu.

Biden, şunları kaydetti:

"ABD ve müttefikleri, her senaryoya hazırlanmayı sürdürüyor. Dünya, Rusya'nın tehdit edici eylemleri konusunda zeki davranmalı ve bize karşı eylemlerinden oluşan risklere karşılık vermeye hazır olmalı. Bugünkü BMGK Toplantısı, tüm dünyanın şu konularda tek bir ses olması için önemli bir adımdı; güç kullanımını reddetme, askeri gerginliğin azaltılması çağrısı, diplomasiyi destekleme, tüm üye devletlerden komşularına karşı askeri saldırganlıktan kaçınılması için hesap verilmesinin istenmesi."

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Tam Gemi Şok Denemeleri, Birleşmiş Milletler, Ukrayna, Rusya, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Biden, BMGK'deki oturumun Rusya'ya ortak tepki için bir şans olduğunu belirtti - Son Dakika
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